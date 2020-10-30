Щекин: лидеры Польши, Литвы и Украины лучше бы занялись своими внутренними проблемами

30 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Пора предложить лидерам Польши, Литвы и Украины заняться своими внутренними проблемами. Такое мнение корреспонденту БЕЛТА высказал кандидат философских наук, доцент, заведующий отделом социологии государственного управления Института социологии НАН Николай Щекин.

По его мнению, опыт "демократизации" соседних стран очевиден. Выделение европейскими странами им кредитов и помощи направлено было только на то, что бы пополнить свои экономические, трудовые, энергетические и интеллектуальные ресурсы. "Сами же восточноевропейские и бывшие социалистические республики остались в пожизненных долгах, сдав свои права и свободы банкам и транснациональным корпорациям. На очереди Украина. Думаю, пора предложить лидерам Польши, Литвы и Украины заняться своими внутренними проблемами и свою надменность и пренебрежение по отношению к белорусскому народу сменить на конструктивное взаимодействие. Сейчас мы видим, что все выделяемые деньги якобы на "демократизацию" в нашей стране тратятся на пресс-конференции, проживание "хунты" за рубежом и создание пятой колонны в Беларуси. Серьезно финансируются пропаганда, фейковые новости, направленные на свержение власти и разрушение страны", - считает Николай Щекин.

Он уверен, что все предложения альтернативщиков по приватизации предприятий, продаже земли, разрыву отношений с Россией и кредитованию западными банками - это путь к украинизации (с точки зрения экономических интересов) и насильственной "европеизации" белорусов с религиозным и цивилизационным подтекстом. Все это направлено на уничтожение культурного кода белорусской нации.

Говоря о предложениях некоторых стран для выезда наших IT-специалистов и работников из иных высокотехнологичных сфер, Николай Щекин отметил: "Кто захочет, тот пусть и выезжает. И проявляет свою свободу выбора в полной мере, как в любой демократической стране. При этом необходимо свои амбиции соизмерять с профессиональными компетенциями. Любая страна готова принять высококвалифицированного специалиста, но только на основе жесткой конкуренции. Также не стоит забывать, что в Беларуси созданы уникальные по своему потенциалу условия развития цифровой экономики".

По мнению кандидата философских наук, сейчас первостепенная стратегическая экономическая задача - это сохранение трудовых коллективов. "Что касается студенчества, то оно всегда было инновационно мыслящим сообществом. В то же время важно не стать игрушкой в руках политических проходимцев. Прогуливая занятия, главное не "прогулять" свой жизненный потенциал. Одно дело быть гражданином по паспорту и жить за рубежом на деньги налогоплательщиков других стран и их спецслужб. И совершенно иное, когда ты душой и сердцем нераздельно связан с судьбой Синеокой и принимаешь непосредственное участие в созидании универсальных возможностей для жизни своих детей и граждан", - отметил Николай Щекин.-0-