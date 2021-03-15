Щекин: любая попытка вулканизации Беларуси должна расцениваться как экстремистская и пресекаться

15 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Любое действие, направленное на вулканизацию Беларуси, должно быть расценено как экстремистское и пресечено всеми возможными законными средствами. Таким мнением с корреспондентом БЕЛТА поделился заведующий отделом социологии государственного управления Института социологии НАН кандидат философских наук Николай Щекин.

"Когда речь идет о сохранении страны и конституционного строя, то надо понимать, что лишних мер безопасности сегодня быть не может. Количество ключевых факторов неопределенности в мире увеличивается. Двойные стандарты, тотальная информационная и политическая цензура, героизация и легализация нацизма - это все реалии сегодняшнего дня западного мира. Поэтому пора уходить от примитивизма в вопросах национальной безопасности. Антибелорусская политика Запада приобретает все более изощренные методы - санкции, навязывание нетрадиционных ценностей, прямое вмешательство через гуманитарные проекты в общественный организм страны, создание очагов гражданского неповиновения, постоянные попытки взорвать ситуацию в церковно-государственном пространстве", - считает эксперт.

Николай Щекин уверен, что предупреждение председателя КГБ Ивана Тертеля о возможных в ближайшее время сценариях "протестунов" необходимо воспринимать серьезно.

"Считаю, что любое действие, направленное на вулканизацию Беларуси, должно быть расценено как экстремистское и пресечено всеми возможными законными средствами. В противном случае информационно-политические интеракции против Беларуси могут перейти в фазу провокаций. Информационная инфраструктура должна быть контентно-технологически и идеологически выстроена в системе координат национальной безопасности. Государство должно оправдать надежды белорусского народа, который по данным социологического опроса в качестве достижения Беларуси называют порядок и стабильность в стране (более 73%), - рассуждает аналитик. - На сегодняшний день мы видим, что способность Беларуси защищать свой суверенитет вызывает политическую истерику и как следствие необоснованные и воинствующие действия Запада, направленные на смену конституционного строя путем государственного переворота. Президент неоднократно говорил, что в любом случае нас в покое не оставят. Будем откровенны, именно Александр Лукашенко сорвал план НАТО по установлению агрессивного пояса в отношении России от Риги и до Одессы".

По словам Николая Щекина, последние действия Запада свидетельствуют о том, что готовится комплексные акции по дискредитации Александра Лукашенко и в целом власти.

"В данном смысле сценарий незамысловатый: во-первых, создание провокационного фактора, в качестве которого может выступить либо очередной подготовленный западными спецслужбами беглый, либо непосредственная тематическая провокация на территории страны; во-вторых, раскручивание кампании по одурманиванию граждан и очернению органов госуправления и национального лидера; в-третьих, введение под любым предлогом искусственно мотивированных санкций; в-четвертых, выдвижение заведомо невыполнимых требований к власти в нарушение конституционного строя Беларуси. Ярким примером являются недружественные шаги Польши и других соседних стран, - подчеркивает кандидат философских наук. - В этой связи считаю, что объявленный Год народного единства должен стать национально-культурным брендом, своего рода ментально-религиозным оберегом-ориентиром белорусского народа на ближайшую перспективу и стать исторической традицией, достоянием белорусской модели развития. Только стремление народа к сплоченности, общественному согласию на взаимоуважительных основаниях могут защитить нацию от посягательств на жизненное пространство Беларуси. Сегодняшняя встреча главы государства с членами Конституционной комиссии с точки зрения исторического события - преамбула философски обновленной Беларуси. Поэтому День Конституции - это святость национальных традиций, религия природы белорусского мира и всего того, что ему принадлежит".-0-