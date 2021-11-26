Щекин: ментально Беларусь и Запад всегда будут врагами

26 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Ментально Беларусь и Запад всегда будут врагами. Такое мнение высказал кандидат философских наук заведующий отделом социологии государственного управления Института социологии НАН Николай Щекин в программе "Клуб редакторов" на телеканале "Беларусь 1", сообщает БЕЛТА.

"Ментально мы всегда будем врагами (с Западом. - Прим. БЕЛТА), и никакого диалога, кто бы там ни мечтал, не будет ближайшие 10-20 лет", - сказал Николай Щекин.

По его мнению, диалог Беларуси с Западом возможен только тогда, когда он снимет со страны все санкции, извинится перед республикой и выдаст ей всех преступников.

"Когда они решат, что могут жить только за собственный счет, а не за счет колоний. А такого не будет", - добавил в свою очередь директор - главный редактор издательского дома "Беларусь сегодня" Дмитрий Жук.-0-