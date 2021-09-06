Щекин: надвигающийся миграционный кризис мирового масштаба вызывает панический страх у европейцев

6 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Постафганский синдром кардинально изменит геополитический статус и положение всех стран мира. Такое мнение корреспонденту БЕЛТА высказал заведующий отделом социологии государственного управления Института социологии НАН кандидат философских наук Николай Щекин.

"Осмысливая провокационные и преступные действия руководства Польши, Литвы и Латвии, молчание коллективного Запада на протяжении нескольких месяцев относительно миграционного кризиса, а также итоги военной операции в Афганистане, складывается убеждение, что гибридная война против Беларуси приняла долгоиграющий и весьма опасный характер. Разыгрывается карта милитаризации приграничных районов с целью "мотивированного" закрепления инфраструктуры НАТО и дислокации баз отрядов специального назначения. Доказательством тому являются более 30 разведывательных полетов возле границ Беларуси, в том числе и стратегической бомбардировочной авиации Вооруженных сил США", - считает аналитик.

По его словам, объявление Польшей чрезвычайного положения в приграничных районах свидетельствует о том, что польские власти пытаются скрыть от своих граждан правду о состоянии дел на границе. "Во-вторых, это позволит скрыть свои преступления по отношению к мигрантам, в-третьих, под прикрытием чрезвычайного положения польские власти привозят группы мигрантов к линии границы, а затем насильственно заставляют нарушать границу Беларуси, в-четвертых, такая ситуация позволяет Польше тайно вводить спецподразделения, как своих силовых структур, так и НАТО с разведывательными функциями, - сказал Николай Щекин. - В целом политика умиротворения Брюсселя и США развязали руки Польше, Литве и Латвии и позволили этим странам проводить агрессивную повестку на восточных рубежах Европы. В данном контексте надо понимать, что взрывоопасная обстановка уже сложилась на Балканах. Надвигающийся постафганский синдром коренным образом изменит прежде всего статус стран Восточной Европы и геополитическое положение Балкан".

Эксперт отметил, что надвигающийся миграционный кризис мирового масштаба уже вызывает панический страх у европейцев. "В этой связи всем попыткам коллективного Запада сделать из Беларуси буфер-накопитель мигрантов мы должны противопоставить конкретные и жесткие меры по недопущению подобного сценария. Беларусь должна и впредь оставаться гарантом региональной стабильности и мира, - заявил Николай Щекин. - Предложенный Беларусью оперативный диалог по острым вопросам, к сожалению, постоянно отвергается Западом. Так, отказ ЕС провести консультации по вопросам нелегальной миграции является прямой попыткой Польши, Литвы, Латвии, при поддержке коллективного Запада, создать очаг напряженности в регионе и сформировать пропагандистскую вывеску "злой Беларуси". В этой связи интеграционные процессы Беларуси и России являются надежным механизмом по защите не просто своих союзных границ, но прежде всего гарантом суверенности наших стран. Очередная встреча Александра Лукашенко и Владимира Путина 9 сентября продемонстрирует и приверженность прежним договоренностям, и одновременно способность общими усилиями быстро реагировать на поступающие новые вызовы со стороны западноевропейских стран и проводимую ими безрассудную политику".

Политолог уверен, что после геополитической катастрофы в Афганистане хрупкое равновесие в Средней Азии и возросшие риски на территории СНГ дают серьезный повод для формирования комплексных мероприятий по безопасности.

"Речь идет о том, что реализация двухходовки американцами - выход из Афганистана и создание постоянного стратегического очага напряженности - дает возможность США сконцентрировать свои силы для перегруппировки с последующей организацией новых провокаций с целью ослабления основных своих конкурентов - Китая, России, Индии и даже Евросоюза. Заседание 2 сентября в Любляне министров обороны ЕС показало полное бессилие и растерянность перед новыми вызовами Европы, - подчеркнул Николай Щекин. - Беларусь, находясь на пересечении интересов геополитических игроков, являясь своего рода универсальным и практически единственным в Восточной Европе ключом в выстраивании новой архитектуры международных отношений, становится первой, по ком будут наносить удары в виде санкций и политико-дипломатического давления. Поэтому роль Союзного государства (экономическая интеграция с Россией, уникальная перспектива реализации дорожных карт), а также функциональное значение ОДКБ многократно возрастают".-0-