Рассылка Рассылка
ПогодаПогода
КурсыКурсы
Конвертер валютКонвертер валют
ТВ-гид ТВ-гид
ГороскопГороскоп
Фотохроника Фотохроника
ГОСОРГАНЫГОСОРГАНЫ
Президент Беларуси
Совет Министров
Совет Республики
Палата представителей
Конституционный суд
Верховный суд
Комитет государственного контроля
Генеральная прокуратура
Национальный банк
Министерство архитектуры и строительства
Министерство внутренних дел
Министерство ЖКХ
Министерство здравоохранения
Министерство иностранных дел
Министерство информации
Министерство культуры
Министерство лесного хозяйства
Министерство по налогам и сборам
Министерство образования
Министерство обороны
Министерство природных ресурсов
Министерство промышленности
Министерство связи и информатизации
Министерство сельского хозяйства
Министерство спорта и туризма
Министерство антимонопольного регулирования и торговли
Министерство транспорта и коммуникаций
Министерство труда и социальной защиты
Министерство по чрезвычайным ситуациям
Министерство финансов
Министерство экономики
Министерство энергетики
Министерство юстиции
Госкомитет по имуществу
Госкомитет по науке и технологиям
Госкомитет по стандартизации
Госкомитет судебных экспертиз
Государственный пограничный комитет
Государственный таможенный комитет
Национальный статистический комитет
Следственный комитет
Брестский облисполком
Витебский облисполком
Гомельский облисполком
Гродненский облисполком
Минский облисполком
Могилевский облисполком
Минский горисполком
Флаг Понедельник, 6 сентября 2021
Минск Ясно +8°C
Версия для слабовидящих
Белта +
Новости
09:41 Щекин: надвигающийся миграционный кризис мирового масштаба вызывает панический страх у европейцев Общество
09:41 Открытые диалоги, вручение членских билетов и спорт: в Гродненской области отмечают 19-летие БРСМ Регионы
09:35 В Речицком районе под колесами легковушки погиб велосипедист Происшествия
09:17 БРСМ объявил о старте патриотического проекта "Ведаю Беларусь" Общество
09:16 На Камчатке со дна озера подняли вертолет, потерпевший крушение с туристами на борту В мире
09:12 В Минской области проведут акцию по предупреждению особо тяжких преступлений Регионы
09:05 Белорусские легкоатлеты стали обладателями двух наград на турнире в Польше Спорт
09:00 Уникальное предложение – в Беларуси начали выдавать кредиты для пригона авто из-за границы Общество
09:00 Начни новую жизнь в новом комплексе Minsk World! До 15 сентября действуют летние цены – от 2100 рублей за ㎡! Общество
09:00 Белорусские архитекторы создали спорткомплекс, который попал в финал MIPIM Awards 2021 в Каннах Общество
08:51 "Салават Юлаев" одержал победу над "Автомобилистом" в матче чемпионата КХЛ Спорт
08:18 Арина Соболенко впервые стала четвертьфиналисткой US Open Спорт
08:15 Картина выходных: День белорусской письменности, "Сельсовет" во Дворце Независимости и итоги Паралимпиады Общество
07:53 Талибан полностью захватил провинцию Панджшер в Афганистане В мире
07:31 В Китае из-за падения автомобиля с обрыва погибли 12 человек В мире
07:19 Андрейченко: группа влиятельных стран пытается подменить международное право придуманными правилами Политика
07:10 В Слонимском районе перевернулась легковушка: пострадали двое детей Происшествия
00:57 Китай создает квантовый радар для обнаружения самолетов-невидимок Технологии
00:19 Стоимость биткоина поднялась выше $51 тыс. Технологии
05.09.21
05.09.21 23:41 Бельгийцы победили чехов в квалификации футбольного ЧМ-2022 Спорт
05.09.21 23:29 В Каспийском море пропал катер - среди пассажиров трое детей В мире
05.09.21 22:47 В Амстердаме тысячи людей вышли на акцию протеста против антиковидных ограничений В мире
05.09.21 22:06 Словенец Примож Роглич выиграл веломногодневку "Вуэльта Испании " третий раз подряд Спорт
05.09.21 22:01 "Мешков Брест" занял четвертое место в SEHA-лиге Спорт
05.09.21 21:45 Снопков: союзная программа по созданию единого рынка газа готова Политика
05.09.21 21:37 Три серебряные медали завоевали белорусские боксеры на Играх стран СНГ в Казани Спорт
05.09.21 21:29 Арчаков: инициаторы санкций получают откаты Общество
05.09.21 21:27 Арчаков о ситуации в Афганистане: образовался острый очаг региональный нестабильности Общество
05.09.21 21:03 В результате стрельбы в Нью-Йорке пострадали семь человек В мире
05.09.21 20:22 Белорусы выиграли три медали на молодежном ЧЕ по академической гребле в Польше Спорт
Все новости
Все новости
Общество
06 сентября 2021, 09:41

Щекин: надвигающийся миграционный кризис мирового масштаба вызывает панический страх у европейцев

Николай Щекин. Фото из личного архива
Николай Щекин. Фото из личного архива

6 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Постафганский синдром кардинально изменит геополитический статус и положение всех стран мира. Такое мнение корреспонденту БЕЛТА высказал заведующий отделом социологии государственного управления Института социологии НАН кандидат философских наук Николай Щекин.

"Осмысливая провокационные и преступные действия руководства Польши, Литвы и Латвии, молчание коллективного Запада на протяжении нескольких месяцев относительно миграционного кризиса, а также итоги военной операции в Афганистане, складывается убеждение, что гибридная война против Беларуси приняла долгоиграющий и весьма опасный характер. Разыгрывается карта милитаризации приграничных районов с целью "мотивированного" закрепления инфраструктуры НАТО и дислокации баз отрядов специального назначения. Доказательством тому являются более 30 разведывательных полетов возле границ Беларуси, в том числе и стратегической бомбардировочной авиации Вооруженных сил США", - считает аналитик.

По его словам, объявление Польшей чрезвычайного положения в приграничных районах свидетельствует о том, что польские власти пытаются скрыть от своих граждан правду о состоянии дел на границе. "Во-вторых, это позволит скрыть свои преступления по отношению к мигрантам, в-третьих, под прикрытием чрезвычайного положения польские власти привозят группы мигрантов к линии границы, а затем насильственно заставляют нарушать границу Беларуси, в-четвертых, такая ситуация позволяет Польше тайно вводить спецподразделения, как своих силовых структур, так и НАТО с разведывательными функциями, - сказал Николай Щекин. - В целом политика умиротворения Брюсселя и США развязали руки Польше, Литве и Латвии и позволили этим странам проводить агрессивную повестку на восточных рубежах Европы. В данном контексте надо понимать, что взрывоопасная обстановка уже сложилась на Балканах. Надвигающийся постафганский синдром коренным образом изменит прежде всего статус стран Восточной Европы и геополитическое положение Балкан".

Эксперт отметил, что надвигающийся миграционный кризис мирового масштаба уже вызывает панический страх у европейцев. "В этой связи всем попыткам коллективного Запада сделать из Беларуси буфер-накопитель мигрантов мы должны противопоставить конкретные и жесткие меры по недопущению подобного сценария. Беларусь должна и впредь оставаться гарантом региональной стабильности и мира, - заявил Николай Щекин. - Предложенный Беларусью оперативный диалог по острым вопросам, к сожалению, постоянно отвергается Западом. Так, отказ ЕС провести консультации по вопросам нелегальной миграции является прямой попыткой Польши, Литвы, Латвии, при поддержке коллективного Запада, создать очаг напряженности в регионе и сформировать пропагандистскую вывеску "злой Беларуси". В этой связи интеграционные процессы Беларуси и России являются надежным механизмом по защите не просто своих союзных границ, но прежде всего гарантом суверенности наших стран. Очередная встреча Александра Лукашенко и Владимира Путина 9 сентября продемонстрирует и приверженность прежним договоренностям, и одновременно способность общими усилиями быстро реагировать на поступающие новые вызовы со стороны западноевропейских стран и проводимую ими безрассудную политику".

Политолог уверен, что после геополитической катастрофы в Афганистане хрупкое равновесие в Средней Азии и возросшие риски на территории СНГ дают серьезный повод для формирования комплексных мероприятий по безопасности.

"Речь идет о том, что реализация двухходовки американцами - выход из Афганистана и создание постоянного стратегического очага напряженности - дает возможность США сконцентрировать свои силы для перегруппировки с последующей организацией новых провокаций с целью ослабления основных своих конкурентов - Китая, России, Индии и даже Евросоюза. Заседание 2 сентября в Любляне министров обороны ЕС показало полное бессилие и растерянность перед новыми вызовами Европы, - подчеркнул Николай Щекин. - Беларусь, находясь на пересечении интересов геополитических игроков, являясь своего рода универсальным и практически единственным в Восточной Европе ключом в выстраивании новой архитектуры международных отношений, становится первой, по ком будут наносить удары в виде санкций и политико-дипломатического давления. Поэтому роль Союзного государства (экономическая интеграция с Россией, уникальная перспектива реализации дорожных карт), а также функциональное значение ОДКБ многократно возрастают".-0-

Подписывайтесь на нас в
Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!
Теги
мнения
Новости рубрики Общество
Фото БРСМ БРСМ объявил о старте патриотического проекта "Ведаю Беларусь"
Уникальное предложение – в Беларуси начали выдавать кредиты для пригона авто из-за границы
Начни новую жизнь в новом комплексе Minsk World! До 15 сентября действуют летние цены – от 2100 рублей за ㎡!
Белорусские архитекторы создали спорткомплекс, который попал в финал MIPIM Awards 2021 в Каннах
Картина выходных: День белорусской письменности, "Сельсовет" во Дворце Независимости и итоги Паралимпиады
Владимир Арчаков. Фото из архива Арчаков: инициаторы санкций получают откаты
Главное
Александр Лукашенко "С мячом должны спать". Лукашенко о результатах в футболе, шальных деньгах и уроках Токио
Андрейченко: группа влиятельных стран пытается подменить международное право придуманными правилами
Петришенко: строить государство надо единой дружной семьей
Начни новую жизнь в новом комплексе Minsk World! До 15 сентября действуют летние цены – от 2100 рублей за ㎡!
Топ-новости
Картина выходных: День белорусской письменности, "Сельсовет" во Дворце Независимости и итоги Паралимпиады
Снопков: союзная программа по созданию единого рынка газа готова
Щекин: надвигающийся миграционный кризис мирового масштаба вызывает панический страх у европейцев
Белорусские архитекторы создали спорткомплекс, который попал в финал MIPIM Awards 2021 в Каннах
Арчаков: инициаторы санкций получают откаты
Самолет из Пекина с 1,5 млн доз вакцины против COVID-19 прибыл в Беларусь
Арина Соболенко впервые стала четвертьфиналисткой US Open
Кому с 10.10.2021 понадобится касса? Вероятно, и вам тоже
Президент НОК поздравил белорусских спортсменов-спасателей с золотом ЧМ в абсолютном зачете
ФОТОФАКТ: День белорусской письменности в Копыле
Белорусы выиграли три медали на молодежном ЧЕ по академической гребле в Польше
"Сельсовет" во Дворце Независимости. Жители агрогородка Тихиничи нанесли ответный визит Президенту Беларуси
Три серебряные медали завоевали белорусские боксеры на Играх стран СНГ в Казани
За сутки в Беларуси зарегистрированы 1963 пациента с COVID-19, выписаны 1999
"Ничего лучшего пока в мире не видел". Эксперт о технологии белорусской ID-карты
Реклама
С нами интереснее
курсы курсы
погода погода
гороскоп гороскоп
тв программа тв программа
Темы Все темы
Судьбы женщин - судьба единой Беларуси Спецпроект БЕЛТА "Экспертная среда" Олимпиада в Токио Репортаж БЕЛТА Специальный репортаж Год народного единства
Белорусское телеграфное агентство
Спецпроекты
Экспертная среда Судьбы, сложенные в треугольник Страницы белорусского спорта Партизанская летопись З гонарам у сэрцы Парад в День Независимости-2019 Хроника Победы Традиции суверенной Беларуси Плакаты БелТА Атомная энергетика СтопCOVID
Реклама
Реклама на БЕЛТА
Клиентам
Вход для подписчиков Продукты и услуги Разработка сайтов Новостной информер
Агентство
Об агентстве Контакты Электронные обращения Карьера в БелТА Партнеры Логотип БелТА Сообщить о работе сайта Политика конфиденциальности
RSS ВК facebook twitter odnoklassniki Instagram YouTube Telegram Viber Zen.yandex
Свежие новости Беларуси
БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2021гг.
Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
- размещаются материалы рекламно-информационного характера.