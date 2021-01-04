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Общество
04 января 2021, 10:07

Щекин: народное единство - залог будущего Беларуси

Николай Щекин. Фото из архива "СБ. Беларусь сегодня"
Николай Щекин. Фото из архива "СБ. Беларусь сегодня"

4 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Решение Президента по объявлению 2021 года Годом народного единства продиктовано жизнеутверждающей силой культурного наследия и философским осмыслением сегодняшнего этапа развития страны. Таким мнением с корреспондентом БЕЛТА поделился кандидат философских наук, заведующий отделом социологии государственного управления Института социологии НАН Николай Щекин.

"Уверен, что это принципиально новый критерий оценки достигнутого и формирования алгоритма движения вперед. В нашей истории немало примеров самоотверженности, милосердности, тяжелейших испытаний и грандиозных побед. Белорусский народ доказал свою состоятельность в выборе суверенности, жизни в единстве, мире и согласии. Патриотизм, народные ценности и нравственные идеалы, подлинная сплоченность общества, основанные на общем прочтении исторических христианских традиций и видении будущего, - это основополагающие концепты народного единства. Беларусь всегда славилась традициями доброго, уважительного отношениями между людьми разных национальностей и вероисповеданий", - отметил Николай Щекин.

По его словам, сейчас остро встал вопрос о сохранении, укреплении и развитии этого уникального цивилизационного опыта нашего народа. Народное единство - это мощная, незыблемая по своей значимости и непреодолимая сила духа белорусов.

"Основой народного единства являются нерушимость конституционного строя, взаимная ответственность граждан, прочность государственно-гражданских институтов, законопослушность, труд и верность выбранному пути. Быть единым в государственном строительстве и борьбе против внутренних распрей и унижения своей страны является великим гражданским подвигом. Важно понимать и осознавать, что происходящие глубокие перемены в мире, которые порождают экстремизм и радикализм, взаимную ненависть и вражду, требуют от нас приверженности белорусским ценностям и солидарной позиции по недопущению деструктивных и конфронтационных сценариев на территории Беларуси. Для нашей страны народное единство, мир, безопасность - основа основ, - подчеркнул кандидат философских наук. - Провокационные действия политических авантюристов-альтернативщиков, получающих денежные вознаграждения за торговлю страной из-за рубежа, ничего не имеют общего как с исторической памятью, так и с выбором стратегических ориентиров развития Беларуси".

По мнению Николая Щекина, единство Беларуси - это ключевое условие сохранения независимости, бережного отношения к историческому наследию и приумножению того лучшего, что было сделано.

"В то же время вызовы современности предъявляют новые требования. Поэтому только согласованность усилий и солидарность действий, сильная власть, целостность государства смогут решить сложнейшие вопросы по преодолению стереотипов и формированию своевременных, конкретных государственно-общественных перспективных механизмов совершенствования белорусской модели развития", - подытожил эксперт. -0-

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