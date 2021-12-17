Щекин о масштабном соцопросе: белорусы в полной мере осознают историческую роль Президента

17 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусский народ в полной мере осознает ответственность перед своей страной, историческую и фундаментальную роль Президента. Таким мнением с корреспондентом БЕЛТА поделился заведующий отделом социологии государственного управления Института социологии НАН кандидат философских наук Николай Щекин, комментируя итоги масштабного социсследования Института социологии НАН и Аналитического центра EcooM.

"Сегодня Беларусь как никогда нуждается в народном единении - от госслужащего и военного до рабочего и врача. На совещании у Президента 16 декабря были подняты самые актуальные вопросы, от которых зависит успех развития нашей страны. Благополучие граждан и суверенность страны зависят от преданности как своему делу, так и Родине. Думаю, многие ожидали оценки со стороны главы государства тем, кто не смог выдержать испытание временем и напряженной работой, а также оказался слабым и поддался лживым и лицемерным обещаниям о лучшей жизни за чужой счет. Полностью поддерживаю Александра Лукашенко относительно окончательного принятия решения по тем руководителям, которые занимают антигосударственную позицию. Одновременно надо понимать, что все решения, которые в той или иной мере связаны с человеком, требует особого, деликатного и вдумчивого подхода", - отметил эксперт.

По его словам, аргументированно и ответственно придерживаться иной точки зрения - приемлемая гражданская позиция. "Но антигосударственная деятельность, прикрываемая правами и свободами, если ты занимаешь определенный пост в системе государственного управления и носишь погоны, не просто недопустима, но и должна жестко пресекаться. Речь идет о патриотизме как фундаментальном факторе сохранения единства и независимости Беларуси. Государственная кадровая политика в подборе и расстановке кадров должна быть более взвешенной, комплексной, учитывающей все личностные характеристики человека. Служить государству - самая высокая честь для любого руководителя. Если ты на службе у государства, то личные интересы должны быть на втором плане. Политические игры госслужащих всегда заканчивались либо государственным переворотом, либо сдачей суверенитета страны. Принцип однозначен - только патриот-государственник, готовый все свои силы и талант применить и реализовать на благо общества и страны, может работать на определенных должностях", - считает Николай Щекин.

Он уверен: сейчас белорусское общество меняется в лучшую сторону, но преданность интересам государства должна стать аксиомой для всех желающих жить в нашей стране. "Даже после полутора лет давления на главу государства, шантажа и третирования граждан, дискредитации власти со стороны коллективного Запада не изменили отношения к Президенту и к его курсу. Более того, социологические исследования показали, что белорусский народ в полной мере осознает ответственность перед своей страной, историческую и фундаментальную роль Президента (доверие свыше 72%), - подчеркнул Николай Щекин. - А то, что большинство белорусов негативно относится к санкциям и поддерживает необходимость изменений в Конституцию, свидетельствует о безоговорочном политическом и моральном банкротстве беглых с их кураторами в Польше, Литве, США и Британии".

По мнению аналитика, масштабное социсследование Института социологии НАН и Аналитического центра EcooM показало, что осознание гражданами возможности потери мира и страны обусловило единение вокруг Президента с целью отстоять Беларусь, сохранить мир и безопасность для будущих поколений. "Люди понимают и разделяют озабоченность Александра Лукашенко относительно судьбы страны. Эффективная государственная кадровая политика и система государственного управления, минимизация последствий санкционной политики, национальная безопасность, исполнительская дисциплина, сильная вертикаль власти, наступательная идеолого-информационная политика - основополагающие критерии успешности белорусской модели развития с учетом рисков и мировых разрушительных тенденций. Будет порядок в кадровой политике - значит, нам не придется сталкиваться с внутренними проблемами, связанными с предательством и тем более реализацией поставленных задач и достижением намеченных целей", - подытожил Николай Щекин.-0-