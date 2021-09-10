Щекин о переговорах Лукашенко и Путина: сближение Беларуси и России стало холодным душем для Запада

10 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сближение Беларуси и России стало холодным душем для стран Запада. Такое мнение корреспонденту БЕЛТА высказал заведующий отделом социологии государственного управления Института социологии НАН кандидат философских наук Николай Щекин, комментируя итоги переговоров президентов Беларуси и России в Москве.

"Интеграция двух государств уже показала свою результативность. Сегодня в контексте геополитических потрясений, переформатирования международных отношений основополагающим вопросом для всех является суверенитет и экономическая целесообразность. Около трех лет шла кропотливая работа по согласованию 28 дорожных карт. Основные направления - это экономика, финансы, энергетическая сфера, налоговое законодательство, транспортная инфраструктура, таможенное администрирование, социально-трудовые аспекты. Главная цель - суверенность, независимость и высокий уровень экономического развития, то есть достойная жизнь граждан двух стран", - сказал аналитик.

По его словам, за последний год по инициативе Президента Александра Лукашенко был сделан своего рода союзный марш-бросок по сближению и экономической интеграции.

"К слову сказать, еще в 1995 году на референдуме свыше 83% поддержало инициативу главы государства, направленную на экономическую интеграцию с Российской Федерацией. 9 сентября состоялась уникальная семичасовая встреча Александра Лукашенко и Владимира Путина. Они в конструктивном диалоговом режиме одобрили все 28 союзных программ. В развитии Союзного государства произошел прорыв. Надо понимать, что в основе интеграции один ментальный посыл: Беларусь и Россия - это родные государства и близкие народы. А философией Союзного государства является рост благосостояния наших народов, - уверен Николай Щекин. - Были приняты конкретные пошаговые решения, начиная от снятия ковидных ограничений на авиасообщение и завершая созданием единого оборонного пространства, которое станет гарантом безопасности Беларуси и России. До конца года на заседании Высшего госсовета планируется утвердить союзные программы".

Эксперт также отметил договоренность подписать до 1 декабря 2023 года документ по созданию объединенного рынка газа в рамках Союзного государства, планируемые заключения договоров об объединении рынков нефти и нефтепродуктов и о едином рынке электроэнергии.

"Всем недоброжелателям был дан простой, но действенный ответ - углубление интеграции с наращиванием разнопланового взаимодействия. Это увеличение количества совместных предприятий, выработка единых подходов в трудовом законодательстве, переход к единой макроэкономической и промышленной политике, общий доступ к госзаказу и госзакупкам. В современных реалиях особое значение имеет принятое решение о формировании единого оборонного пространства двух стран. Обнадеживает позиция Александра Лукашенко относительно того, что при необходимости - то есть непосредственной угрозе Беларуси - наши страны еще больше сблизятся в военном и политическом плане", - заявил Николай Щекин.

Он убежден, что интеграционный процесс Беларуси и России - это естественное историческое развитие двух братских народов. "Сближение Беларуси и России стало холодным душем для западноевропейских стран. По совести и по правде - Запад такого не ожидал. Беларусь продемонстрировала всему миру, что она готова конструктивно и предельно эффективно решать сама свои проблемы, отстаивать национальные интересы. Таким образом, статус Беларуси как регионального гаранта мира и безопасности безупречен. Согласование всех 28 программ по Союзному государству глубоко символично, так как это достойный подарок белорусскому народу ко Дню народного единства 17 сентября", - резюмировал кандидат философских наук. -0-