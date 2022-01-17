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Общество
17 января 2022, 09:28

Щекин: общенациональная дискуссия по проекту Конституции стала демократическим брендом Беларуси

Николай Щекин. Фото из личного архива
Николай Щекин. Фото из личного архива
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17 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Общенациональная дискуссия по проекту Конституции стала демократическим брендом Беларуси, заявил БЕЛТА заведующий отделом социологии государственного управления Института социологии НАН кандидат философских наук Николай Щекин.

"На многих диалоговых площадках поднимаются вопросы справедливости, устойчивости власти. В качестве преимуществ проекта Конституции можно выделить внедрение ВНС как главного института народовластия, создание коллективных механизмов принятия решений, усиление полномочий Конституционного и Верховного судов, более жесткое соблюдение принципа властей, конституционный статус защиты традиционной семьи и обязательство родителей с соответствующим ценностным направлением воспитывать детей, миролюбивый статус страны", - рассказал Николай Щекин.

Аналитик остановился и на том, какие еще вопросы волнуют белорусское общество и чтобы они хотели увидеть в Конституции. "Речь идет о выделении отдельного духовно-нравственного блока. Считаю целесообразным посвятить отдельный раздел, озаглавив его "Духовная концепция нации" или "Кодекс чести белорусского народа". Учитывая многовековую историю христианской традиции, которая стала фундаментом зарождения и становления белорусского народа, в преамбуле можно предусмотреть ссылку на принадлежность Беларуси к христианским ценностям. В этой связи необходимо подчеркнуть межконфессиональный и межнациональный мир и согласие в белорусском обществе как приоритет гражданского развития, - отметил он. - Сегодня мы видим, как политические элиты коллективного Запада уничтожают христианские традиции, а своей "толерантностью" приводят в упадок этнонациональную идентичность. Поэтому считаю необходимым прописать сферы взаимодействия церкви и государства".

Николай Щекин подчеркнул, что многие граждане обращают внимание на отсутствие прописанной идеологии. "Вопрос, конечно, очень деликатный и непростой. Понятно, что сейчас западноевропейские страны резко выступают против выработки идеологии Беларуси, так как это угроза для самих их, при этом жестко навязывая нам свою человеконенавистническую идеологию. Отсутствие указания на запрет конкретных идеологий, носящих экстремистский характер (анархизм, гендеризм, фашизм, нацизм, либерализм), в будущем может ослабить механизм в противостоянии цивилизационной интервенции со стороны коллективного Запада. И тогда многократно возрастут риски, связанные с потерей не только государственности, но и белорусов как народности", - констатировал он.-0-

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