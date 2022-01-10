Щекин: ОДКБ проявила себя как самая дееспособная военно-политическая организация в мире

10 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. ОДКБ проявила себя как самая дееспособная военно-политическая организация в мире, заявил БЕЛТА заведующий отделом социологии государственного управления Института социологии НАН кандидат философских наук Николай Щекин.

"Со времени кризиса в Казахстане, вызванного глобальным сломом международных отношений, прошла неделя. Сегодня уже можно подводить предварительные итоги. Во-первых, реакция коллективного Запада, защищающего террористов, говорит о его явном вмешательстве во внутренние дела суверенного государства. Во-вторых, недостаточная оперативная работа, прежде всего с населением, и недооценка угрозы происходящих процессов стала главной проблемой для Казахстана. Как результат - "революция обезглавливания" в виде гибридной атаки. Это хорошо продуманный план с участием террористических ячеек по захвату складов с вооружением, административных зданий, целенаправленное убийство военных. В целом можно говорить, что проведенная спецоперация США - разведка боем с американской стороны, которая показала как слабые, так и сильные стороны ситуации. Более того, не желая того, США выявили те террористические группы и их связи, которые говорят о непосредственном финансировании коллективным Западом терроризма. Именно сейчас мы все столкнулись с последствиями вывода войск НАТО из Афганистана", - сказал Николай Щекин.

Аналитик подчеркнул: решающим фактором в постепенной стабилизации ситуации является своевременное решение о привлечении миротворцев из состава военного контингента ОДКБ. "ОДКБ проявила себя самой дееспособной и мобильной военно-политической организацией в мире. Сам факт мгновенного развертывания военного контингента с переброской свидетельствует о высокой эффективности ОДКБ, что, к слову сказать, вызвало не просто раздражение на Западе и негодование. Думаю, что ни одна армия в мире и НАТО не в состоянии в столь ограниченное время, за 24 часа, организовать крупномасштабную операцию по формированию ограниченной группы войск и переброске на самолетах со всей инфраструктурой, с учетом подготовленных планов по охране стратегических объектов. НАТО, оккупационная организация, в своих действиях использует методы терроризма и коррупции. ОДКБ - миротворческая организация, что уже и успела доказать всему миру", - отметил он.-0-