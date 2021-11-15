Щекин: Польша на границе выступает в своей традиционной роли профессионального провокатора

15 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Польша в ситуации с беженцами на границе выступает в своей традиционной роли профессионального провокатора и подстрекателя. Такое мнение корреспонденту БЕЛТА высказал заведующий отделом социологии государственного управления Института социологии НАН кандидат философских наук Николай Щекин.

"Карательная операция польской армии в духе гитлеровской Германии под флагами НАТО и Евросоюза открыла всему миру истинные намерения и суть коррупционного механизма мафиозного Запада. Нетерпимость ЕС, как и в целом коллективного Запада, к странам третьего мира и беженцам является историческим фактом. В течение многих лет Запад уничтожал страны, убивал и насиловал их граждан, безнаказанно грабил и пользовался ресурсами. Пришло время исторической расплаты. Миграционный кризис, принявший глобальный характер, был воспринят Западом как очередной повод схематично приступить к переделу мира и возврату к однополярному миру. В этой связи Польша выступила в своей традиционной роли профессионального провокатора и подстрекателя, - считает Николай Щекин. - Эскалация миграционного кризиса Польшей вписывается в логику коллективного Запада по многолетней дискредитации национального лидера Александра Лукашенко и Союзного государства как экономического конкурента и цивилизационного феномена".

Эксперт констатировал, что, к сожалению, лидеры Старой Европы пока не в состоянии осознать, какую необратимую угрозу им несет Польша и ее гипертрофированные цели и самомнение. "Польша стала проявлением симптоматичной болезни коллективного Запада - историческое беспамятство и политическая деменция. Конструктивный диалог для Запада является таблеткой правды, поэтому он и не идет на него. Гибель польского солдата на границе должна была стать сигналом польскому гражданскому обществу и чиновникам ЕС и НАТО о преступной деятельности руководителей Польши. Но это только начало. Иной вопрос - кто будет отвечать, если случайный снаряд или автоматная очередь устремятся в сторону Беларуси и что за этим последует? В данном контексте Александр Лукашенко ведет себя уверенно и хладнокровно и стремится снизить градус напряженности", - подчеркнул аналитик.

По его словам, бессилие и апатия международных организаций и гражданских инициатив свидетельствуют о спланированной акции в отношении Беларуси, где беженцы выступают в качестве живой мишени. "Беларусь в очередной раз стала Брестской крепостью, защищающей от милитаризма Европы славянскую цивилизацию. Инициатива Польши, Литвы и Латвии о созыве Совета НАТО из-за ситуации на границе демонстрирует слабость и попытки польского руководства втянуть в гипотетический конфликт как можно больше сторон для сокрытия своих преступлений против человечности, - сказал Николай Щекин. - Беларусь всегда была нацелена на диалог. Условие одно - Запад публично берет на себя всю ответственность за свои преступления на Востоке, а следовательно и регулирует все вопросы с беженцами, то есть выполняет свои обещания. Причем геополитическая диспозиция такова, что именно Берлин должен привести в чувство польских ястребов и поумерить их пыл. Рычагов управления польскими авантюристами, вскормленными на деньги фрау Меркель, более чем предостаточно".

Николай Щекин убежден, что состоявшийся разговор Владимира Макея и Жозепа Борреля несет определенную надежду на разрешение конфликта. "В то же время складывается устойчивое впечатление, что Боррель звонил не по тому номеру, высказывая умозрительные пожелания о допуске гуманитарных организаций на белорусско-польскую границу, а также о недопустимости использования мигрантов в своих целях. Лживость и двойные стандарты в действии. Европа должна выполнить свое домашнее задание, которое им дал Президент Беларуси, тогда и решение будет в пользу диалога и мира", - резюмировал Николай Щекин. -0-