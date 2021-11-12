Щекин: Польша усиленно работает над появлением сакральной жертвы

12 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Польша усиленно работает над появлением сакральной жертвы. Такое мнение корреспонденту БЕЛТА высказал заведующий отделом социологии государственного управления Института социологии НАН кандидат философских наук Николай Щекин, комментируя ситуацию с мигрантами на белорусско-польской границе.

"Миграционный кризис - не что иное, как открытие второго фронта атаки на Союзное государство и очередной этап по дестабилизации ситуации в Беларуси с последующей насильственной сменой власти. Решив сыграть свою геополитическую партию в стиле Речи Посполитой, Польша под кураторством США развернула полномасштабную провокацию с целью удушения Беларуси. Теперь Варшава усиленно работает над появлением сакральной жертвы, - отметил аналитик. - Применение газа и огнестрельного оружия в отношении мигрантов и организованная Западом инструментализация людей, чьи жизни поставлены под угрозу, являются преступлением против человечности и не имеют срока давности. Поэтому, производя такие террористические акции, польское руководство должно знать, что рано или поздно они ответят перед своим народом и мировым сообществом в международном трибунале".

По мнению Николая Щекина, именно сейчас формируется стратегическая система новой холодной войны. "Любой пакет европейских санкций против Беларуси и России может с большой вероятностью запустить механизм разрушения самого ЕС. Беларусь и весь цивилизованный мир обеспокоены, чтобы Запад не совершил ошибку, как в 1941 году. Надо понимать, что как минимум Беларусь своими законными действиями сорвала определенный сценарий мафиозных структур и некоторой части коррумпированных политических элит западноевропейских стран. Аргументированный и уверенный ответ Александра Лукашенко 11 ноября озверевшему коллективному Западу - точка невозврата и жесткий сигнал. Беларусь готова к любому развитию ситуации, но также расположена к конструктивному диалогу. Более того, Беларусь стала на защиту своих и даже европейских ценностей от фашистской агрессии Польши и Литвы. К слову сказать, прошедший 11 ноября в день независимости Польши марш-факельное шествие националистов-нацистов является идеологической витриной коллективного Запада", - считает политолог.

По его словам, разрешение миграционного кризиса находится в тех странах, которые западная демократия разбомбила, обокрала, оставив на гибель миллионы их граждан. "Однако все более очевиден другой сценарий. Вашингтон пытается руками Польши и Литвы втянуть Беларусь в хаос, сделав из нее таран против России. Дислоцирование войск НАТО у границ Беларуси говорит о реальном плане по дестабилизации в нашем регионе для окончательной смычки балто-черноморской дуги напряженности. Стягивание Украиной военного контингента к границе Беларуси также не является случайным, - сказал Николай Щекин. - В этой связи Европа должна сделать выбор: либо в прямом диалоге с Беларусью (Союзным государством) преодолевает энергетические, экономические и постпандемические проблемы, отстаивая свою независимую политику от "вашингтонского болота", и остается мировым игроком, либо, обостряя миграционный конфликт, начинает процесс саморазрушения. Польша в этой системе координат - расходный материал, и Беларуси придется ее еще спасать, как и Украину".

Николай Щекин подчеркнул, что все заявления европейцев и США в Совете безопасности ООН о новых мерах против Беларуси - это прямая угроза. "Попытки экономического и политического удушения - геноцид против белорусского народа. Но в Беларуси создана эффективная система военно-политического реагирования, позволяющая защитить суверенитет страны в союзе с Россией", - резюмировал он.-0-

Фото Рамиля Насибулина