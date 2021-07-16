Щекин: поствыборный период нас многому научил и повторно допускать ошибок нельзя

16 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Поствыборный период нас многому научил и повторно допускать ошибок нельзя. Об этом корреспонденту БЕЛТА заявил кандидат философских наук заведующий отделом социологии государственного управления Института социологии НАН Николай Щекин, комментируя подписанный вчера Президентом закон "Об изменении законов по вопросам защиты суверенитета и конституционного строя".

"В современных условиях беспредела в сфере международного права, давления, персонифицированного террора Беларусь должна стать цитаделью безопасности в мире. Философия будущего любого общества - обеспечение государством безопасности во всех ее проявлениях с учетом специфики жизнедеятельности и развития. В данном контексте самое пристальное внимание Александра Лукашенко к вопросам безопасности обоснованы и выстраданы личным опытом, - отметил аналитик. - В Беларуси выстраивается комплексная система, своего рода линия обороны страны в сфере национальной безопасности. И здесь нельзя упустить ни одной детали. Та скрупулезность, с которой прописываются положения, формулировки в новых законах, это требование времени, складывающейся ситуации как внутри страны, так и за ее пределами. Подписанный Президентом закон "Об изменении законов по вопросам защиты суверенитета и конституционного строя" свидетельствует о том, что государство в полном объеме берет на себя обязательства гарантии безопасности общества и личности".

Николай Щекин с сожалением констатирует, что угроза жизни и безопасности граждан стала черным трендом современной цивилизации.

"Распространителем "черных меток терроризма" или держателем "книги мертвых государств" является коллективный Запад во главе с США. Риски и вызовы в сфере безопасности с каждым днем увеличиваются, а методы по дестабилизации становятся более изуверскими и изощренными. Политическая инженерия коллективного Запада уже была отработана в Афганистане и Украине, Ираке и Кубе, Югославии и Йемене, ЮАР и Гаити, Албании и Сирии, Ливане и Египте. Поэтому и новый закон - это комплекс мер, направленный, с одной стороны, на устранение пробелов в законодательстве, с другой, выстраивание целостной национальной архитектуры системы безопасности. Повышение эффективности системы государственного управления, а также государственных органов и иных организаций в условиях чрезвычайного и военного положения и расширение силовых органов, привлекаемых к обеспечению чрезвычайного положения, - это своего рода кодификация институтов национальной безопасности Беларуси", - считает эксперт.

По его словам, расширение оснований для введения чрезвычайного положения, конкретизация категории "беспорядок", а также уточнение перечня возможных чрезвычайных мер и временных ограничений, применяемых при введении чрезвычайного положения, позволят максимально эффективно реагировать на нетривиальные процессы.

"Цель одна - уберечь граждан от втягивания их в политические авантюры и экстремистские противоправные действия, тем самым сохранить стабильность в стране. Уверен, со мной многие согласятся - радикалов можно остановить только силой, начиная с перекрытия финансирования и завершая применением спецсредств. Поствыборный период нас многому научил и повторно допускать ошибок нельзя. Власть и общество обязаны быть готовыми к любому сценарию. В этой связи процессно-функциональный подход в распределении полномочий между государственными органами в чрезвычайных ситуациях является надежным, квалифицированным, конструктивным и выгодным для страны методом по обеспечению национальной безопасности", - резюмировал Николай Щекин.-0-