Щекин: предложенный Александром Лукашенко диалог по проблеме беженцев стал для Европы сывороткой правды

19 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Предложенный Александром Лукашенко диалог по проблеме беженцев на белорусско-польской границе стал для Европы сывороткой правды. Такое мнение корреспонденту БЕЛТА высказал заведующий отделом социологии государственного управления Института социологии НАН кандидат философских наук Николай Щекин, комментируя ситуацию с мигрантами на белорусско-польской границе.

"Предложенный Александром Лукашенко диалог для Европы стал непосильной ношей и сывороткой правды. Более того, открытость и логика в выборе вариантов развития ситуации главой государства не просто морально обезоружили безликих еврочиновников, но и определили неприглядную судьбу Польши. Польское руководство, расставив политические капканы для Беларуси и старой Европы, само в них и угодило. Попытавшись разыграть политическую игру одновременно против своих союзников и Беларуси, польское руководство для себя выбрало ошибочный метод выживания и оказалось политически изгоем, переиграв самих себя. Ссылаясь на мифические права людей и свободы, а также какую-то систему ценностей, не позволяющую вести диалог или решать предметно проблемы с мигрантами, коллективный Запад продемонстрировал тупиковость своей политики и смерть однополярного мира. Многие забывают, что именно ныне действующие Меркель, Макрон, Байден, Джонсон и ряд других псевдолидеров (и те, кто уже в отставке) выстраивали десятилетиями европейскую коррумпированную структуру нетерпимости, алчности, двойных стандартов", - убежден аналитик.

По его словам, разброд и шатание в Европе, мафиозность мышления чиновников, преступные действия НАТО, возрождение расизма и сегрегации, а также нацизма свидетельствуют о неизбежной эволюции в сторону вырождения западной цивилизации. "С точки зрения политтехнологии и геополитических интересов Александр Лукашенко в этой ситуации дал фору на сто очков вперед. Исходя из гуманных принципов, Президент и белорусский народ проявили лучшие человеческие качества, спасая от неминуемой гибели беженцев. Касательно инсинуаций беглых по диалогу с ними ответ однозначен: беглые - это преступники и они должны понести наказание и быть в тюрьме. С преступниками и террористами Беларусь диалог не ведет", - отметил Николай Щекин.

По его мнению, подтверждение генсеком ООН того, что Беларусь не является ни источником, ни причиной потоков беженцев, говорит, что правда на нашей стороне. "В этой связи все угрозы польского руководства о перекрытии железнодорожного сообщения с Беларусью - проявление комплекса неполноценности и интеллектуальной ограниченности даже в подходах самосохранения. В будущем польский народ не простит своему руководству унижения своей нации. Примерив на себя маску политических иллюминатов, польское руководство стало на путь саморазрушения и выступило сильным катализатором внутриевропейских конфликтов и борьбы как между политическими, так и финансовыми кланами", - сказал эксперт.

Он уверен, что сейчас выход из кризиса с беженцами может заключаться только в компромиссном нахождении ситуативных решений. "Важно для Беларуси не консервировать кризис и не идти в русле гибельной и двуличной политики Запада. Хотя надо понимать, что с точки зрения геополитики все, что сейчас происходит во многих частях земного шара, в частности по периметру Союзного государства, СНГ и ОДКБ, является ширмой, прикрытием перед встречей Путина и Байдена. Логика событий диктует свои правила - обстановка стремительно будет накаляться до тех пор, либо пока не произойдет сбой и будет произведен выстрел - ( в результате - военный, но скоротечный конфликт), либо в очередной раз мы убедимся в управляемости процесса, - рассуждает Николай Щекин. - Для Беларуси сегодня путь только один - каждый факт совершения должностными лицами Польши преступных деяний должен быть документально зафиксирован с последующим возбуждением уголовных дел против всех причастных к преступлению против безопасности человечества и за использование ужасного "коктейля" химических средств против беженцев. Двенадцать дней, которые потрясли весь мир, стали началом отсчета заката преступной хунты Польши и Литвы, что должной быть хорошим и последним уроком для всего коллективного Запада".-0-