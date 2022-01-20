Щекин: президенты Лукашенко и Путин в состоянии геополитически изменить мир

20 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Эффективные действия ОДКБ в Казахстане вогнали Запад в коматозное состояние. Такое мнение высказал заведующий отделом социологии государственного управления Института социологии НАН кандидат философских наук Николай Щекин в программе "Марков. Ничего личного" на ОНТ, сообщает БЕЛТА.

"Эффективные и филигранные действия ОДКБ возбудили у коллективного Запада память о Советском Союзе, они же (на Западе. - Прим. БЕЛТА) в коматозное состояние вошли, они были в шоке, - сказал Николай Щекин. - Оказывается, прежде всего Союзное государство, Лукашенко и Путин, в состоянии геополитически изменить мир".

Он заявил, что Беларусь и Россия, которые являются ядром ОДКБ, сделали "великолепный ход конем", оперативно отреагировав на события в Казахстане. "Это всех повергло в шок: вроде бы они (Запад. - Прим. БЕЛТА) должны были спутать карты, а спутали мы. За 24 часа поднять такую группировку, перевезти… Речь о готовности помочь. Ведь не каждая европейская страна, как Беларусь, готова помочь восточной стране", - заметил историк.

Как сообщалось, 15 января на встрече с миротворческим контингентом, завершившим миссию в Казахстане, Президент Беларуси Александр Лукашенко раскрыл некоторые подробности подготовки операции ОДКБ в этой стране.

"Вся эта операция, вплоть до деталей, была разработана двумя президентами - России и Беларуси - в течение одного часа. Был намечен замысел, министерства обороны под руководством Шойгу и Хренина детализировали в генеральных штабах замысел двух президентов, и уже через несколько часов вылетели первые самолеты в Казахстан. Все было сделано быстро и решительно, без колебаний", - рассказал глава государства.-0-