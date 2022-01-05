Щекин: происходящее в Казахстане - последовательная политика США по подрыву региональной стабильности и удушению СНГ

5 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Происходящее в Казахстане - последовательная политика США по подрыву региональной стабильности и удушению СНГ, заявил корреспонденту БЕЛТА заведующий отделом социологии государственного управления Института социологии НАН кандидат философских наук Николай Щекин.

"Все, что сейчас происходит в дружественном нам Казахстане, является последовательной политикой США по подрыву региональной стабильности и удушению СНГ, а также торпедированию Евразийского проекта", - сказал Николай Щекин.

По его словам, методичка гибридной войны неизменна - соцсети, информационная война, провоцирование массовых выступлений с задействованием молодежи.

"Справедливости ради надо отметить, что Александр Лукашенко еще перед Новым годом, исходя из опыта Беларуси, на заседании ОДКБ и саммите СНГ предостерегал руководителей стран СНГ от возможных сценариев", - отметил аналитик.

Николай Щекин подчеркнул: белорусский народ с тревогой и надеждой воспринимает происходящее. "Евразийская безопасность под реальной угрозой, - добавил он. - В любом случае процессы, происходящие в Казахстане, будут иметь далеко идущие последствия для всей Евразии".-0-

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