Щекин: против Беларуси развернута гибридная война, общество должно быть единым в понимании угроз

5 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Против нашей страны развернута широкомасштабная гибридная война, белорусское общество как никогда должно быть единым в понимании угроз и духовно сильным в их преодолении. Таким мнением с корреспондентом БЕЛТА поделился заведующий отделом социологии государственного управления Института социологии НАН кандидат философских наук Николай Щекин.

"Идеология радикализма стала основополагающим фактором в современном глобальном мире. Надо признать, западная цивилизация свободу и права человека трансформировала в неонацискую политику. В последнее время мы наблюдаем обострение международных отношений, становится очевидным неизбежность военных конфликтов. Считаю, что в этой связи Республика Беларусь вполне адекватно и реалистично усиливает свое законодательство, которое касается национальной и общественной безопасности, - сказал аналитик. - В ближайшее время нашей стране придется столкнуться с жестким давлением со стороны Польши и стран Балтии. Будет разыграна национальная и религиозная карта. Цель одна - Президент Александр Лукашенко и антиконституционная смена власти. Подогреваемый гражданский конфликт в Украине, к сожалению, также имеет "хорошую перспективу". В данном регионе война неизбежна".

"Так называемая оппозиция, а по большому счету пятая колонна, мотивированная западными спецслужбами, в ближайшее время предпримет все усилия для раскачивания политической ситуации в Беларуси. Апрель и май - это время религиозных праздников и дни скорби (годовщина аварии на Чернобыльской АЭС). Поэтому белорусское общество как никогда должно быть единым в понимании угроз и духовно сильным в преодолении их. Надо понимать, против нашей страны как национального государства и как союзника России развернута широкомасштабная гибридная война с постепенным втягиванием в реальные гражданские конфликты. Развернута кампания по расчеловечиванию государственных структур и власти в целом, а также всех тех, кто поддерживает всенародно избранного Президента. Беглые будут обострять вопросы, связанные с символами белорусского народа и государства, - полагает Николай Щекин. - Предатели полномасштабно пытаются исказить историческую память под прикрытием "трансгендерной" демократии, в основе которой расизм, национальная ненависть, религиозная неприязнь традиционных устоев белорусского общества. Под прикрытием так называемой гражданской позиции нам предлагают своими же руками разрушить суверенность Беларуси и ее исторические достижения. Нарекаемые себя "политическими" являются простыми уголовниками и маргиналами, которые в своей жизни мало что значат, а результаты их "труда", мягко говоря, спорны, так как вся их деятельность была направлена против Родины и ее стабильности, процветания".

Эксперт уверен, что традиционные формы национального государства не исчерпали свой исторический ресурс.

"Те, кто нам предлагает радикально изменить принципы политического устройства, рекламируя политпроекты так называемого сетевого общества, являются врагами Беларуси и ее народа. Предлагая идею равенства и одинаковой ценности всех истин, всех культур и идентичностей, они бросают вызов не только белорусской национальной идентичности, но и национальной форме существования. Под сомнения ставят традиционные религиозные догмы и веру, общечеловеческие ценности. Инициированный Александром Лукашенко Год народного единства должен для всех нас стать временем осмысления и осознания роли и места в истории каждого гражданина. Год народного единства - философия национальной и гражданской идентичности, алтарь исторической правды. Считаю, что именно сейчас мы все должны объединиться вокруг национального лидера и в едином прочтении целей и задач белорусской модели развития отстоять и сохранить суверенную и независимую Беларусь", - резюмировал кандидат философских наук. -0-