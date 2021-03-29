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Общество
29 марта 2021, 09:37

Щекин: провал призывов к митингам подтвердил цифры масштабного соцопроса и поддержку нацлидера

Николай Щекин. Фото из личного архива
Николай Щекин. Фото из личного архива

29 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Очередной провал призывов к митингам подтвердил аутентичность цифр масштабного соцопроса и безоговорочную поддержку национального лидера. Такое мнение корреспонденту БЕЛТА высказал заведующий отделом социологии государственного управления Института социологии НАН кандидат философских наук Николай Щекин.

"Наступает время трезвого осмысления происходящего в мире и избавления от политических иллюзий относительно партнерских отношений между странами, справедливой конкуренции. Очевидно, что самоцельность жестокости западных элит по отношению к своим гражданам открывает истинное лицо "цивилизованного" Запада, безнаказанность которого и претензия на глобальное доминирование порождает много проблем на планете Земля и ведет ее к реальной войне, - считает аналитик. - Говоря о сохранении нации и ее суверенности, нельзя принижать историческую роль Союзного государства (2 апреля 1997 году подписан Договор о Союзе Беларуси и России). Основная угроза сегодняшней модели интеграции на постсоветском пространстве проистекает от стремления политических элит ряда стран, членов Европейского союза удержать глобальный проект как наднациональную структуру по колонизации неевропейских государств. В этой связи Союзное государство во многом сыграло определяющую роль в сохранении национальной идентичности Беларуси. Нам всем представилась возможность убедиться в глубинном потенциале Союзного государства как единственного механизма на эпохальных этапах развития, в утверждении самоценности славянской культуры и сохранения белорусской государственности".

По словам Николая Щекина, развернувшаяся широкая дискуссия в белорусском обществе по вопросам стратегического конституционного проектирования, партийного строительства, универсальности социальных гарантий, эффективности государственного управления, исторической правды и памяти, ценностных ориентиров, роли и месте государственно-общественных организаций, качества жизни, национальной и общественной безопасности, перспектив молодежной политики показала реальный потенциал страны. Беларусь сейчас представляется единой страновой диалоговой площадкой, где каждый может и должен не просто высказать свое личное мнение, но и выступить с конкретным предложением.

"Главным в данном контексте является: первое - Президент за годы независимости изменил страну и открыл новые горизонты ценностного фундирования нации, второе - белорусский народ осмысленно определил формат выбора главы государства и взаимодействия с ним как с национальным лидером, что задало эволюционный вектор движения Беларуси. Поэтому глубокий смысл приобретает VI Всебелорусское народное собрание, став ценностной и доктринальной основой белорусской модели развития, бросивший вызов глобальному сообществу. Суверенность нации невозможно обеспечить без защиты и отстаивания своих национальных ценностей, - рассуждает эксперт. - Предстоит еще многое сделать для защиты исторической правды и памяти. И даже бесстыдное решение о снятии белорусской группы с конкурса "Евровидение" не должно повлиять на национально-ориентированные задачи и цели. Конкурс стал европейским инквизиционным комитетом "морали". Готовность страны к такому повороту событий свидетельствует о силе духа нации. Уверен, мы преодолеем этот негативный, а по сути омерзительный со стороны Запада шаг. Считаю, будет правильным, по совести, если мы, независимо от музыкальных предпочтений всей страной поддержим нашу группу "Галасы ЗМеста". В этой связи "Славянский базар" как наиболее цивилизованная брендовая мировая площадка честной конкуренции настоящих мастеров своего дела уже доказал всему миру открытость и беспристрастность, а также гарантирует справедливое отношение к своим участникам".

По мнению Николая Щекина, этот и прошлый год вобрали в себя множество событий, весьма знаменательных и продолжающих оказывать свое влияние на наше развитие.

"Впереди у нас немало работы - День Победы, 80-летие со дня начала ВОВ, День Независимости, "Славянский базар", определение Дня народного единства, референдум. Эти даты и события в Год народного единства приобретают особый духовно-нравственный смысл белорусского народа. Очередной провал беглых и пятой колонны относительно призыва к несанкционированным митингам и беззаконию подтвердил аутентичность цифр, полученных в результате масштабного соцопроса по заказу БЕЛТА и безоговорочную поддержку национального лидера - Александра Лукашенко. Убежден, пройдет немного времени, и скептически настроенные граждане поймут, что все демократические процедуры при выборах Президента были соблюдены, а последующие действия под управлением соцсетей - это всего лишь хорошо спланированный провокационный проект, цель которого уничтожение славянского единства и белорусской нации", - резюмировал кандидат философских наук. -0-

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