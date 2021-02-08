Щекин: проведением ВНС мы все перелистываем страницу, осмысливая прошедшее и выстраивая будущее

8 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Через три дня состоится VI Всебелорусское народное собрание - общенациональный диалог, который в современных условиях приобрел характер не только политического события, но прежде всего стал фундирующим фактором возрождения национальных амбиций, как ментально-традиционного концепта белорусской государственности. Таким мнением с корреспондентом БЕЛТА поделился кандидат философских наук заведующий отделом социологии государственного управления Института социологии НАН Николай Щекин.

"Все современники происходящих событий являются и участниками, и свидетелями формирования новой традиции, своего рода перезагрузки исторического контента белорусской нации. ВНС - точка отсчета новейшей истории информационной эпохи и одновременно точка роста белорусской модели развития. Проведением VI Всебелорусского народного собрания мы все перелистываем страницу, осмысливая прошедшее и выстраивая будущее. Глубоко символично, что слоганом ВНС будет "Единство! Развитие! Независимость!" Эта триада единого прочтения успеха развития страны и перспективы национальной гордости подчеркивает определяющую стратегическую суверенность государства", - считает Николай Щекин.

По его мнению, предпринятую попытку дискредитации страны, лично Президента до выборов, неудавшийся блицкриг варшавско-вильнюсского сговора, спланированного спецслужбами США и Европы, остановил лично Александр Лукашенко.

"Считаю, что белорусский народ должен сказать спасибо и быть благодарным ему за мужество, хладнокровие, мгновенную реакцию, интеллектуально-аналитический опыт, позволившие в практически открытой информационно-цифровой борьбе и в режиме колоссального дипломатического, психологического, экономического давления сохранить страну, право жить народу в ней и обеспечить себе мирное существование", - уверен эксперт.

"Общенациональная поддержка Президента по вопросам народного единства, сплоченности для решения насущных проблем человека - это демонстрация не только доверия всенародно избранному главе государства, но прежде всего признания Александра Лукашенко исторической личностью, начавшей новую летопись впервые создаваемого независимого и суверенного государства белорусского народа в мировой цивилизации, - подчеркивает Николай Щекин. - Поэтому VI Всебелорусское народное собрание - реальная возможность способствованию консолидации интеллектуальных сил белорусского общества в преддверии формирования нового образа Беларуси - страны, олицетворяющей справедливость и безопасность, духовное возрождение на постсоветском пространстве и в европейской семье, мир и динамичное развитие через внутренний мир общественно-государственного устройства". -0-