Щекин: разрушительная повестка Запада оказалась затратной и тупиковой

29 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Разрушительная повестка Запада оказалась затратной и тупиковой. Такое мнение корреспонденту БЕЛТА высказал заведующий отделом социологии государственного управления Института социологии НАН кандидат философских наук Николай Щекин.

"Приезд на белорусско-польскую границу Александра Лукашенко стал сюрпризом и большой проблемой для коллективного Запада. Впервые в западноевропейской истории именно глава Беларуси, исходя из нравственных и гуманных побуждений и прояснения для всего мира реальной картины, честно и открыто, в формате диалога провел встречу с мигрантами. Само выступление, с одной стороны, высветлило системный кризис в принятии решений в Европе, с другой - Беларусь в очередной раз выступила в роли миротворца. На встрече с людьми, обездоленными и потерявшими свою Родину после "демократических бомбежек", Президент дал подробный геополитический расклад и заверил мигрантов в их полной свободе в выборе, а также гарантировал безопасность каждому", - подчеркнул эксперт.

По словам Николая Щекина, уверенность Президента в разрешении миграционного кризиса вселило в беженцев надежду. "По высказываниям и поведению беженцев было видно, что для них Александр Лукашенко стал спасителем и настоящим человеком. Но очень важным было то, что Александр Лукашенко обратился к руководителям западноевропейских стран и чиновникам, а также к гражданскому обществу с настоятельной просьбой одуматься, пока еще не поздно. Многовекторный шантаж Варшавы стал гибридным оружием одновременно и против народа Польши и Европы. В то же время мир увидел главную роль Польши и Прибалтики в НАТО и Евросоюзе - это ряженые нацисты, олицетворяющие политический театр абсурда коллективного Запада, - отметил аналитик. - Разрушительная повестка Запада оказалась затратной и тупиковой. Урсула фон дер Ляйен смогла найти 200 млн евро на возведения стены польско-прибалтийского гетто, что в принципе является поддержкой высокого градуса военно-политической истерии. При этом с ее стороны мы не слышали осуждения польских властей за бесчеловечное и противозаконное отношение к мигрантам".

Николай Щекин уверен, что польское руководство выбрало единственную для себя реальную возможность - создать провокацию с применением военной силы. "Говорить о скоротечной угрозе развязывания войны рано, но просчитывать сценарии и внимательно отслеживать зачастую абсурдные, но в своем целеполагании опасные действия политических ряженых (Польша, Литва, Латвия, Украина) следует. Очевидно, что для сокрытия своих преступлений и немалых проблем в стране польское руководство готово пойти на любую аферу и провокацию, не просчитывая последствия, которые могут быть губительными для государственности Польши, - сказал он. - Действия Беларуси в ответ на недружественные шаги со стороны Запада и в частности Варшавы адекватны, конструктивны и прогнозируемы в той части, которая предполагает системное и комплексное решение искусственно созданных проблем. В то же время Беларусь готова реагировать на любое непредсказуемое развитие событий". -0-