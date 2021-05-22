Щекин: решение об усилении роли Совбеза является логичным и исторически зрелым

22 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Решение об усилении роли Совета безопасности и придании ему статуса органа государственного управления является логичным и исторически зрелым. Такое мнение корреспонденту БЕЛТА высказал кандидат философских наук заведующий отделом социологии государственного управления Института социологии НАН Николай Щекин.

"Главный вывод поствыборного периода - управляемость страной не потеряна, сохранены стабильность и мир, Беларусь была и есть суверенная и независимая. Безопасность - жизненно важная гарантия развития страны. Поэтому решение об усилении роли Совбеза и придании ему статуса органа госуправления является логичным и исторически зрелым. Таким образом, функционально-концентрирующее значение Совбеза в сфере национальной безопасности и концептуальной координации в системе государственного управления в случае чрезвычайных ситуаций укрепят конституционный строй Беларуси", - уверен аналитик.

По его словам, фронтальное и всеобъемлющее усиление белорусской государственности предопределено агрессивной политикой коллективного Запада. "Политическая спячка для нашей страны завершена. Сейчас время расстановки приоритетов, национальных интересов, требований к государственному аппарату по дисциплине и наведению порядка на местах. Надо понимать, что любой нерешенный бытовой вопрос в регионе может приобрести политическую окраску", - считает Николай Щекин.

"В этой связи в Год народного единства следует проявить принципы взаимопонимания, сбалансированного взаимодействия государства и общества, непреклонно следовать диалогу (конечно, где это необходимо и приемлемо). Яркими примерами стали декрет №2 "О защите суверенитета и конституционного строя" и законы "О недопущении реабилитации нацизма" и "Об изменении законов по вопросам обеспечения национальной безопасности Республики Беларусь", а также непрекращающаяся и напряженная работа конституционной комиссии".

Также эксперт прокомментировал итоги онлайн-заседания Высшего Евразийского экономического совета, где Александр Лукашенко акцентировано обратил внимание глав государств на выработку единого подхода в противодействии "колоссальному давлению, которому подвергается не только Беларусь".

"Давление испытывают многие страны и в разных форматах, начиная с санкционного прессинга, который можно приравнять к геноциду, и завершая прямым военным вмешательством. Предвестником которого, как уже на себе ощутила Беларусь, является государственный терроризм. Поэтому на заседании наше предложение относительно выработки мер по противодействию санкционной политике было безоговорочно поддержано главами других стран интеграционного объединения. В данном контексте нужно рассматривать и слова Президента о налаживании более тесных экономических отношений, - подчеркнул Николай Щекин. - Беларусь всегда придерживалась в интеграционных вопросах прагматизма, конкретики, стратегического видения и тактико-функциональных решений. Надо отметить, что и опыт иных интеграционных военно-политических и экономических организаций не надо отбрасывать. Все решения, в том числе и в ЕАЭС, должны быть гибкими, своевременными, адекватными. Беларусь, исходя из собственного опыта, старается внедрить как внутри страны, так и в отношениях со своими союзниками понятные, выверенные механизмы защиты суверенности и независимости".-0-