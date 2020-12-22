Щекин: санкции Запада категорически неприемлемы и незаконны

22 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Санкционные меры Запада в отношении Беларуси категорически неприемлемы и незаконны с точки зрения международного права. Такое мнение корреспонденту БЕЛТА высказал кандидат философских наук, заведующий отделом социологии государственного управления Института социологии НАН Николай Щекин.

"Считаю категорически неприемлемым принятие Европейским союзом и США незаконных санкционных ограничительных мер в отношении как граждан страны, так и в целом Беларуси. Линейка санкций свидетельствует о конфронтационном политическом решении и нарушает все международные принципы невмешательства во внутренние дела суверенных государств. Более того, так названный "Акт о демократии в Беларуси", принятый конгрессом, и третий пакет санкций - это не просто политика давления и шантажа Запада в русле холодной войны, а прежде всего политическая близорукость, отсутствие гибкости и уважения к правам других народов и государств, - считает Николай Щекин. - Дисфункциональная и деструктивная политика Запада обнуляет многие договоренности и является безответственной. Навязываемые нам дискуссии о свободе, гражданском обществе - это всего лишь отголоски колониальной политики и нежелание принимать реальность. Беларусь сделала свой выбор, избрала Президентом Александра Лукашенко, таким образом однозначно отвергнув "предложения партнеров" стать очередной колонией".

Кандидат философских наук отметил, что Беларусь проводит свою независимую политику в национальных интересах и не нуждается в поучениях, советах относительно своего суверенного выбора. "В назидательно-диктаторском тоне с нашей страной говорить бесперспективно и опасно. Все инициативы политических беглых по раскручиванию санкционных мер уже начинают принимать уголовный характер и должны жестко пресекаться в рамках законов Беларуси", - подытожил Николай Щекин.-0-