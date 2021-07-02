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02 июля 2021, 12:52

Щекин: сегодня как никогда остро стоит вопрос сохранения суверенности и независимости Беларуси

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Николай Щекин. Фото из личного архива
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2 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сегодня как никогда остро стоит вопрос сохранения суверенности и независимости Беларуси. Такое мнение корреспонденту БЕЛТА высказал кандидат философских наук заведующий отделом социологии государственного управления Института социологии НАН Николай Щекин.

"Международное право перестало существовать. Глобальные игроки перекраивают мир, разрушая исторические и ценностные основы существования народов. Повсеместно государства теряют свою независимость, самобытность, традиции. Идет тотальная война за ресурсы, а следовательно, за выживание. В основу этой войны закладываются разрушительные механизмы возрождения нацизма, идеологии человеконенавистничества. Религия и вера в руках политических авантюристов коллективного Запада становятся орудием переформатирования национальных кодов, - отметил эксперт. - В этой связи День Независимости имеет для всех нас глубинный смысл. Это сакральный праздник для всего белорусского народа. Беларусь как независимое государство доказала всему миру свое право на жизнеспособность. Нас неоднократно пытались лишить права жить, мирно трудиться. День Независимости свидетельствует о том, что трудности преодолимы и белорусская нация становится более зрелой, успешной, а государственность - крепче и закаленнее".

По словам Николая Щекина, глубоко символично, что День Независимости - это одновременно и день освобождения от немецко-фашистских захватчиков - знаковая дата исторической справедливости.

"Стратегическая доктрина уничтожения Беларуси провалилась. Наверное, именно поэтому в этот день мы все в едином порыве обращаемся к нашей памяти, подвигу народа и его неиспепеляемому стремлению жить. Наш общий долг - сохранить Великую Победу, единство нации и отстоять все попытки дискредитации и посягательства на государственный суверенитет. Мы никогда не запугивали, не угнетали и не завоевывали другие народы. В то же время никому не позволим безнаказанно действовать по отношению к нам с позиции устрашения, шантажа, санкций и вмешательства во внутренние дела. Раскрученный механизм террора против людей и объектов в стране, организованный спецслужбами и политическими элитами США, Германии, Польши, Литвы, является неоспоримым доказательством их подрывной деятельности с целью физического устранения главы государства, слома системы государственного управления страны и уничтожения Беларуси как субъекта международного права с вытекающими последствиями", - считает аналитик.

Он убежден, что введенные против Беларуси секторальные санкции говорят об интеллектуальном бессилии и правовом беспределе коллективного Запада.

"К сожалению, приходится констатировать, что даже через 80 лет германский империализм, звериный оскал всего коллективного Запада, в своем целеполагании не изменил систему координат и продолжает вести колониальную, захватническую и разрушительную политику по отношению к суверенным и независимым государствам. К слову сказать, проведенная масштабная антитеррористическая операция, о которой сказал Президент, это ответ всем тем, кто в той или иной мере пытался или намеревается спланировано организовать военно-политическую интервенцию", - подчеркнул Николай Щекин.-0-

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