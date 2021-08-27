Щекин: сегодня весь мир видит закат могущества США

27 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сегодня весь мир является свидетелем заката могущества США. Об этом корреспонденту БЕЛТА заявил заведующий отделом социологии государственного управления Института социологии НАН кандидат философских наук Николай Щекин.





"Политическая близорукость, непрофессионализм американских спецслужб и армии стали катастрофой для всей системы международных отношений. Европа оказалась перед серьезным выбором - либо выйти из колониальной зависимости США и с чистого листа строить суверенность и независимость своих стран, либо продолжать идти в политическом и цивилизационном фарватере Америки, тем самым стремительно приближая коллапс коллективного Запада, - считает аналитик. - В целом надо признать и понять, что он стал заложником своей политики, тщеславия, коррумпированности элит, чувства безнаказанности. Афганистан - это яркий пример тупиковости в построении международной архитектуры глобальными игроками".





Николай Щекин убежден, что Беларусь смогла не только отстоять свой суверенитет, но и не стать вторым Афганистаном. "Белее года назад подобная участь была и нам уготована. Хочется спросить и беглых, и граждан страны, теперь вы понимаете, какая судьба нас ожидала? Кто ответит за тысячи невинно убитых афганцев? США породили жестокое чудовище в виде терроризма. Интеллектуальное бессилие и немощность руководства США привели не только к жертвам своих граждан, но к глобальному разочарованию в так называемых демократических принципах и свободе человека, - сказал эксперт. - Коллективный Запад перешел последнюю грань возможного зла и обрек себя на долгое изгнание из цивилизованного мира. В ближайшее время будет тяжело остановить маховик террористических актов по всему миру. К сожалению, Запад пока не готов прислушаться к мировой цивилизации, пересмотреть свою губительную политику и выступить с большинством стран мира единым фронтом в борьбе с агрессией США и вскормленным ими терроризмом".





По словам Николая Щекина, миграционный кризис на границе Беларуси был очередным этапом в гибридной войне по расшатыванию внутренней обстановки и развязыванию гражданской войны.





"Преступные действия руководства Литвы и Польши могут привести к региональному военному конфликту с последующим включением больших игроков с целью разрушения страны. Надо отдать должное выдержки и терпению, а также грамотному видению ситуации Президентом Беларуси. В то же время все понимают, что спрогнозировать действия Литвы, Латвии, Польши и Украины непросто, так как, продав свою независимость США, они не в состоянии рационально оценивать риски и, выполняя задачи спецслужб "гегемона", готовы на любую эскалацию, - отметил политолог. - Коллективный Запад сегодня является опасным партнером, так как речь идет о его выживании. И если Кабул - это красная линия окончательного разлома геополитической системы безопасности, то Беларусь - форпост цивилизационных интересов. Именно Беларусь продемонстрировала многовековую историческую мудрость и стала фундаментальным сдерживающим фактором в региональной безопасности, а следовательно уберегла Европу от полномасштабной войны".





Николай Щекин прогнозирует, что надвигающийся управляемый миграционный и политический хаос на Западе может стать универсальным инструментом в руках спецслужб и определенных сил, реализующих план по переделу мировых ресурсов.





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"Уверен, алгоритм разрушения мировой безопасности уже не остановить, и нам всем следует готовиться к серьезным потрясениям, в том числе около наших границ. В этой связи моральное, нравственное и психологическое состояние белорусского общества является определяющим в стабильности. В данном контексте единство белорусского народа приобретает концептуально-стратегический характер и становится цивилизационным, фундирующим обстоятельством в сохранении народа, страны и ее развитии. Белорусская государственность сдала экзамен на историческую жизнестойкость и перспективу", - резюмировал кандидат философских наук. -0-