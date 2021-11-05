Щекин: Союзное государство - это реальность, с которой придется считаться всем в мире

5 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Союзное государство - это реальность, с которой придется считаться всем в мире. Таким мнением с корреспондентом БЕЛТА поделился заведующий отделом социологии государственного управления Института социологии НАН кандидат философских наук Николай Щекин.

"Прошедшее 4 ноября заседание Высшего госсовета Союзного государства под председательством Президента Беларуси Александра Лукашенко стало в определенном смысле знаковым историческим событием. Без сомнения, его ждали все: с одной стороны, с надеждой граждане Беларуси и России, и со страхом - политические элиты западноевропейских стран. Надо понимать, что коллективный Запад торпедирует и военным путем уничтожает все союзы или содружества, которые хоть в малой степени представляют с их точки зрения угрозу, заключающуюся в экономической эффективности и конкуренции. А Союзное государство стало, как сказал Президент Беларуси, "уникальной интеграционной моделью", - отметил аналитик. - Отсюда и раздражение у наших партнеров и даже состояние бешенства относительно успешности Союзного государства. Поэтому интеграционные процессы нужны и полезны для дружественных белорусского и русского народов".

По словам Николая Щекина, многофакторность договоренностей делает этот союз более прочным и в какой-то степени недосягаемым по многим направлениям развития для других. "Так, согласованные обновления общей Военной доктрины и Концепции миграционной политики и в то же время утверждение 28 отраслевых программ интеграции создали уникальную структурно-функциональную и оборонительную платформу наших государств. Рассмотрение Основных направлений реализаций положений Договора о создании Союзного государства на 2021-2023 годы и подведение итогов торгово-экономических отношений позволило в краткосрочной перспективе закрепить успехи и выйти на долгосрочную стратегию развития, - уверен эксперт. - Союзное государство - это реальность, с которой придется считаться всем в мире. Сам союз стал олицетворением надежности, дружбы, взаимопомощи, подлинных ценностных ориентиров, исторической правды и единого видения перспектив и существующих вызовов".

Николай Щекин убежден, что именно такое содержание не дает спокойно воспринимать Союзное государство на Западе. "Причина проста: своей открытостью, высоким нравственным уровнем, и главное, человекоориентированностью союз Беларуси и России - ментальная угроза Западу, которая развенчивает и раскрывает двойные стандарты, лицемерие, лживость, продажность, алчность политических элит коллективного Запада. Будем откровенны, Александр Лукашенко продемонстрировал твердость духа в достижении намеченных целей и принципиальность в выборе механизмов реализации стоящих перед Беларусью задач. Подписанный интеграционный декрет, утверждающий программы с Россией, - это реальный результат, который ждал весь белорусский народ", - отметил Николай Щекин.

Вместе с тем он считает, что на этом точку ставить нельзя. "Процесс корректировки принятых документов и их адаптирования к складывающимся диспозициям будет продолжен. Интеграционный механизм должен работать постоянно и вдолгую", - резюмировал Николай Щекин.-0-

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