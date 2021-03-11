Щекин: соцопрос показал зрелость народа и честность национального лидера Лукашенко

11 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Итоги социологического опроса, проведенного EcooM с привлечением фонда "Украинская политика" по заказу БЕЛТА, расширили возможности эффективной модернизации и эволюционного, поступательного движения белорусской модели развития. Выборка, которая использовалась, являлась репрезентативной и отражала основные характеристики генеральной совокупности. Такое мнение корреспонденту БЕЛТА высказал заведующий отделом социологии государственного управления Института социологии НАН кандидат философских наук Николай Щекин.

По его словам, инициированный государством и его структурами постоянный мониторинг общественного мнения по различным жизненно важным вопросам свидетельствует как об открытости власти, так и о ее желании системно поддерживать обратную связь между обществом и государством.

"Сам соцопрос и его итоги - это своего рода тест на здравый смысл. Общепринятая и научно обоснованная методика при проведении опроса позволила выявить ряд закономерных и обнадеживающих результатов. Считаю, что важным итогом данного соцопроса является приверженность белорусского народа главе государства как единственному национальному лидеру, а также пути, который был определен выборами первого Президента, референдумами и решением I Всебелорусского народного собрания, - отметил эксперт. - Так, согласно опросу, с одной стороны, 66,5 % респондентов доверяют Александру Лукашенко, с другой, почти 73% в качестве достижения Беларуси называют порядок и стабильность в стране и более 71% поддерживают союз Беларуси с Россией. Более того около 60% считают, что Конституция соответствует потребностям общества и государства".

"С учетом информационно-психологических атак на граждан страны, их третирования со стороны экстремистски настроенных представителей несистемной оппозиции, постпандемического синдрома в мировом масштабе, экономических санкций цифры соцопроса превзошли все ожидания. К слову сказать, в день опубликования результатов социологических опросов почти все деструктивные оппозиционные сайты находились в режиме гробового молчания, что также является ярким показателем правдивости данных социологического опроса, - считает Николай Щекин. - Соцопрос также окончательно обрушил все политические потуги и неуемную деструктивную энергию предателей и протестунов. Большинство респондентов не поддерживают акции, которые подрывают качество жизни граждан и в целом страны, 62,1% отрицательно высказались относительно бело-красно-белого флага".

Аналитик напоминает, что любые социологические опросы - это важный инструмент государства для принятия стратегических решений и выявления общественных интересов, моделирования востребованных сценариев развития государственно-общественных отношений.

"Считаю, что проведенный социологический опрос, во-первых, раскрыл фальшивость намерений беглых и их западных кукловодов; во-вторых, дает законное и моральное право в соответствии с прогнозами, озвученными председателем КГБ Иваном Тертелем, в рамках Конституции реагировать на возможные провокации экстремистски настроенных группировок в так называемый "День воли"; в-третьих, опрос поставил заслон дискредитации Александра Лукашенко как всенародно избранного Президента", - резюмировал Николай Щекин.-0-