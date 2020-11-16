Щекин: стабильность - ключевой гарант безопасности страны

16 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Ключевой гарант безопасности страны - стабильность. Такое мнение корреспонденту БЕЛТА высказал кандидат философских наук, доцент, заведующий отделом социологии государственного управления Института социологии НАН Николай Щекин.

"Поствыборный синдром с маршами оказался фарсом, и народ Беларуси не поддался на провокации. Очередные воскресные хождения - это дискриминация и неуважение по отношению к трезво мыслящей части гражданского общества. Система госуправления и все ветви власти продемонстрировали не только устойчивость и политическую антикоррозийность, но и прежде всего открытость, гибкость, управляемость и корректность в принятии решений и их реализации. Навязываемая хунтой модель "правила без правил" не нашла положительного отклика у граждан, - считает Николай Щекин. - Поэтому нам всем следует проанализировать ситуацию в категориях будущего и вернуться к нормам традиционного поведения и жизнедеятельности. Меньшинство не должно и не имеет права диктовать свое мнение и третировать граждан за их честную государственно- гражданскую позицию. Все попытки разделить граждан по каким-либо надуманным критериям государством должны пересекаться".

По мнению кандидата философских наук, сейчас время жить решением насущных задач: борьбой с коронавирусом, развитием сферы ЖКХ, агропромышленного комплекса, образования, научного потенциала. "Нам всем надо учиться видеть настоящие достижения страны. Относительно модернизации Конституции, то здесь надо понимать, что это не самоцель и на этом жизнь не заканчивается. Общенациональный диалог, инициированный Президентом в девяностые годы (референдумы, Всебелорусское народное собрание, постоянно действующие семинары и т.д.) и приобретший в этом году мировоззренческий импульс цифровой стратегии общественного развития, - это та социальная константа, прогностические действия которой заслуживают внимания и требуют осмысления новых реалий в мире манипуляций. Без долгосрочной стабильности в республике никакие вопросы решать нельзя", - резюмировал Николай Щекин.-0-