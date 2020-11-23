Щекин: только консолидация общества сможет уберечь Беларусь от гибридных угроз

23 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Только консолидация системы госуправления и общества сможет уберечь Беларусь от гибридных угроз. Таким мнением с корреспондентом БЕЛТА поделился кандидат философских наук, доцент, заведующий отделом социологии государственного управления Института социологии НАН Николай Щекин.

"Происходящие в мире процессы закономерны и отражают вопросы будущего - системы международных отношений и суверенитета. Может ли государство осуществлять суверенную политику на своей территории? Если да, то тогда государство сможет играть свою роль в постглобальном мире, если нет, то оно как таковое потеряет субъектность. Беларусь столкнулась с глобальной конкуренцией. Предполагаемые результаты ее между государствами и транснациональными корпорациями не прогнозируемы. Цель такой конкуренции одна - корпоратизация и сетевизация общества и государства. Наша страна стала одной из первых в этом списке. На сегодняшний день осуществить эту цель на примере Беларуси западным спецслужбам не удалось. Но, рано или поздно в данной логике развития событий мы столкнемся с более изощренными методами. Информационные войны только начинают приобретать системность и структурированность в своем целеполагании", - считает Николай Щекин.

По его мнению, сейчас идет навязывание мнения и представления в соцсетях, что государство для общества - враг, и что требования "гражданских демократических" прав являются панацеей от всех бед. И пока это в большей степени на уровне риторики. Но последствия, как в нашем случае, уже очевидны.

"В будущем против нас будет готовиться полноценная гибридная война, нацеленная на уничтожение системы госуправления и контроля над социальными структурами. Убежден, что только консолидация системы управления и высокая степень выполнения поручений Президента смогут в данном контексте обезопасить страну от растаскивания по интересам, - отметил кандидат философских наук. - Географически и политически нейтральным сейчас быть очень сложно. Запад слишком откровенен и агрессивен в своих стремлениях вмешаться во внутренние дела страны. Это касается, прежде всего, национально-этнических и религиозных общин, корпоративных структур Беларуси. Ограничительные и страховочные меры, конечно, необходимы. Но этого уже через несколько лет будет недостаточно. Следует вырабатывать предложения по созданию своего программного обеспечения для регулирования всех соцсетей и формирования национально ориентированной интеллектуальной среды, поскольку все цветные революции основаны на выхолащивании интеллектуального слоя общества".-0-