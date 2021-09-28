Щекин: убийство сотрудника КГБ стало апофеозом экстремизма для всех белорусов

28 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Убийство сотрудника КГБ стало апофеозом экстремизма для всего белорусского народа. Таким мнением с корреспондентом БЕЛТА поделился заведующий отделом социологии государственного управления Института социологии НАН кандидат философских наук Николай Щекин.

"28 сентября в Беларуси произошла страшная по форме и дикая по сути трагедия. Во время отработки одного из адресов, где, предположительно, проживал участник экстремистской группировки, был убит сотрудник КГБ. Это убийство стало апофеозом экстремизма и для всего белорусского народа открыло истинное лицо предателей-террористов, негодяев и подлецов, преступников, скрывающихся за рубежом, и тех, кто их укрывает и финансирует", - отметил аналитик.

По его словам, так называемая оппозиция пробила нравственное дно. "Время показало, что надо принимать самые жесткие и бескомпромиссные меры по пресечению любых попыток террористических угроз. Это убийство не просто сотрудника, патриота, гражданина своей Родины, это покушение на весь белорусский народ, на каждого из нас, - уверен Николай Щекин. - Неужели и после этого кто-то осмелится говорить о продвижении демократических ценностей? Всех причастных следует без срока давности искать, вылавливать и публично судить. Светлая память офицеру госбезопасности, низкий поклон родителям и родственникам. Простите нас, что не уберегли".-0-