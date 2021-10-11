Щекин: умение защитить суверенитет и обезопасить жизнь граждан - высшая цель государства

11 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Умение защитить свой суверенитет и обезопасить жизнь граждан - высшая цель любого государства. Таким мнением с корреспондентом БЕЛТА поделился заведующий отделом социологии государственного управления Института социологии НАН кандидат философских наук Николай Щекин.

"Социально-экономическая модель, выбранная Президентом несколько десятилетий назад, показала себя дееспособной, а управленческая система и сейчас в целом является конкурентной. Тактико-стратегические шаги независимой Беларуси оправдали себя. Сегодня мы все являемся свидетелями управленческого кризиса Евросоюза, что стало причиной серьезного политико-государственного, экономического и общественного банкротства коллективного Запада. Евросоюз оказался колоссом на глиняных ногах, - считает аналитик. - Причина кризиса политики коллективного Запада заложена в самом факте наличия спекулятивной экономической модели. Кризис управления повлек за собой структурно-функциональные провалы: фиаско регуляторной политики в энергетической сфере, коррупцию власти, токсичность Прибалтики, Польши и Украины для всей Европы, расизм, реванш нацизма, крушение иллюзии прав и свобод. И эти политические неудачники еще пытаются поучать нас, как белорусским гражданам жить. Совсем недавно канцлер Австрии Себастьян Курц надменно пытался в чем-то обвинить Александра Лукашенко. А теперь весь мир в лице канцлера увидел подозреваемого в воровстве бюрократа. Вывод: западная демократия - это диктатура мелких и жадных лавочников".

В этой связи Николай Щекин отметил, что Беларусь оказалась не только в выигрышной ситуации, но и отстояла свой внутренний мир. "Белорусская модель развития выдержала мировые системные трансформации. Президент Беларуси, не обращая внимания на политическую истерику, давление и санкции, в спокойном деловом режиме продолжает работать в соответствии с Конституцией над жизненно важными для белорусского народа вопросами: конституционная модернизация, безопасность, экономическая эффективность и реализация союзных программ, качество жизни граждан, доступность социальных услуг и гарантий. Беларусь научилась держать удар. Единство белорусского народа, поддержка им главы государства, стойкость, как мы видим, приводят в бешенство и неистовство в своей злобе и беспомощности польские и литовские власти. Санкции не стали катализатором хаоса и развала страны. К слову сказать, призывы к санкциям в отношении своей страны не от большого ума, даже скорее от комплекса неполноценности, своей ущербности и моральной уродливости", - сказал эксперт.

По его словам, надо понимать, что неприкрытая конкурентная война с Беларусью будет продолжена еще в более жестких формах с учетом насильственного перераспределения финансовых потоков внутри западноевропейских стран. "Осуществляемая с 2015 года коллективным Западом контрабанда мигрантами в конечном результате грозит религиозными конфликтами и падением западной демократии, а точнее ее карикатуры. Убежден, назрела необходимость в рамках Союзного государства или СНГ учредить международный трибунал над руководителями ЕС и западноевропейских стран за преступления против человечности (уничтожения государств) и геноцид беженцев и своих народов, - отметил Николай Щекин. - Считаю, что все те, кто призывает к санкциям против своей страны, должны быть в соответствии с законом ограничены в правах с потерей возможности получать социальные гарантии государства и перспектив пользоваться благами и достижениями народа. Думаю, пришло время на законодательном уровне закрепить данные нормы, которые не позволят паразитировать и спекулировать на судьбах граждан. Торговать своей семьей, страной и ее будущим ради частной наживы - преступление, не имеющее срока давности. И в этом вопросе не может быть альтернативного мнения, нельзя прикрываться псевдоюридическими оговорками. Быть гражданином Республики Беларусь - это большая честь и великая ответственность перед историей и потомками. Безнаказанное предательство порождает чудовищные плоды в виде проявлений экстремизма, нацизма и того, с чем Беларусь уже столкнулась, - внутреннего терроризма. Умение защитить свой суверенитет и обезопасить жизнь граждан - высшая цель любого государства".-0-