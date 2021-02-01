Щекин: усиление ответственности за несанкционированные акции и экстремизм - адекватная реакция государства

1 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Усиление административной ответственности за участие в несанкционированных мероприятиях и уголовной за экстремистскую деятельность - своевременная и адекватная реакция государства. Таким мнением с корреспондентом БЕЛТА поделился кандидат философских наук заведующий отделом социологии государственного управления Института социологии НАН Николай Щекин.

По его мнению, встреча Александра Лукашенко со студентами в очередной раз всем показала, что власть не должна бояться быть властью, а к жизни надо относиться серьезно, и она не набор лайков.

"Надо думать об эффективности методов социального вовлечения молодежи в государственно-общественную жизнь, вытаскивания их из этих информационных карманов, в которые они попали. Рассуждениями про мифический политический кризис в стране проблему не решить, так как и кризиса как такового не было. Следует раскрыть причину попадания молодежи в информационно-цифровую паутину и выработать комплексную стратегическую программу как по выявлению индикативных фигур, которые финансируют и транслируют ложные и психолого-разрушительные концепты сознания, так и организации системы всесторонней занятости подрастающего поколения и их созидательного позиционирования в социальной среде, - считает Николай Щекин. - Важно обучить молодежь тому, что есть нормальная жизнь вне смартфона, показать им страну во всей красе и реальную жизнь с ее достоинствами, безграничным и безопасным потенциалом. В этой связи проведение через 10 дней VI Всебелорусского народного собрания в современных условиях вполне может претендовать на своего рода программный код в противодействии пропаганде предателей".

Эксперт уверен, что нам всем необходимо понять и закрепить несколько позиций, характеризующих современную ситуацию в Беларуси. "Так навязываемый нам Западом путь развития - это один из инструментов по развязыванию гражданской войны в стране и уничтожению национальных амбиций, а следовательно, суверенитета, то есть самостоятельности и жизнеспособности нации. В связи с этим усиление административной ответственности за участие в несанкционированных мероприятиях и уголовной за экстремистскую деятельность является своевременной и адекватной реакцией государства. Второе - все общественные проекты должны быть в правовом поле государства, то есть необходимо усилить работу с так называемыми денежными штабами, западными гражданскими инициативами. Речь идет о прекращении финансирования оппозиции. Необходимо также отработать механизм цензурирования социальных сетей. Третье - право на слово должно нести большую ответственность независимо от должности и статуса граждан в рамках национальных законов", - рассуждает кандидат философских наук.

По его словам, сегодня борьба разворачивается за информационное пространство. "Возникла генерация цифровых космополитов, которая не контролируется никакими законами как в отдельных странах, так и в мире в целом. Информация как средство используется для коррекции нашего сознания и поведения. Главное - работа на опережение, так как развернутая против нас информационная война задумана вдолгую. Гражданская позиция, находящаяся за пределами государственных интересов, - разрушительна. Очевидно, что государство должно готовиться к глобальным вызовам и поиску их национально-региональных решений. Внешний фактор прямо пропорционален мощной внутренней инфраструктуре - это аксиома", - подытожил Николай Щекин.-0-