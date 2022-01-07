Щекин: в Год исторической памяти белорусскому обществу необходимо многое переосмыслить и понять

7 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Год исторической памяти белорусскому обществу необходимо многое переосмыслить и понять, заявил БЕЛТА заведующий отделом социологии государственного управления Института социологии НАН кандидат философских наук Николай Щекин.

"В Год исторической памяти белорусскому обществу необходимо будет многое переосмыслить и понять. Что без традиций народ как таковой не может в принципе существовать. Религия в нашей истории всегда играла фундаментальную роль в воспитании и развитии личности, является уникальным явлением в возрождении духовной силы. Христианство стало для всего белорусского народа символом веры и надежны, скрепой исторической памяти и правды", - сказал Николай Щекин.

По его словам, современное белорусское общество не видит себя вне церкви. "Так, по данным масштабного социологического исследования, проведенного Институтом социологии НАН Беларуси и ЕсооМ, 65,5% доверяют церкви. Данный процент - это не просто высокая степень доверия, но прежде всего осознание белорусским народом своих ценностей и традиций", - отметил аналитик.

Николай Щекин подчеркнул, тысячу лет назад вера и церковь определили нам единственный правильный исторический путь, а сегодня сплотили нас перед угрозой, проявив лучшие качества белорусского народа - милосердие, величие духа, любовь к Родине, уважение к подвигу прадедов, гордость за героические страницы сложной истории, справедливость и совестливость, строгость. "За годы суверенной и независимой Беларуси Президент всегда проявлял особое и трепетное отношение к церкви и деликатность к вере граждан. Мы смогли выстроить уникальную историко-философскую и гражданско-государственную модель диалога церкви и государства. Именно эта белорусская модель диалога церкви и государства уберегла нас от раздора, внутренних духовно-исторических противоречий, что и стало основополагающим фактором единения белорусского народа и сохранения исторической памяти, духовной зрелости и душевного благополучия".

Аналитик добавил, что славянский мир, как и в целом православие и христианство, стоит перед серьезными вызовами времени. "И только единое прочтение исторической традиции сможет нас защитить от агрессии и зла, которое нам насаждают извне. Нельзя допустить духовной разобщенности и отрыва от христианских корней. Религия и церковь как часть исторической политики являются одной из граней национальной безопасности. Труден путь к правде, и неповторимая роль церкви в укреплении народного единства и исторической правды значима. Рождество Христово - это символ согласия в обществе, мира и надежды, ментальное взросление и чистый взгляд в будущее. Белорусский многострадальный народ заслужил религиозного мира и своей обители, которая бы оберегала святую землю Беларуси от всех невзгод", - констатировал он.-0-