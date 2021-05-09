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09 мая 2021, 10:22

Щекин: Великая Отечественная война - стержень белорусской государственности

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Николай Щекин. Фото из личного архива
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9 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Великая Отечественная война - это стальной стержень белорусской государственности, ее суверенности. Таким мнением с корреспондентом БЕЛТА поделился кандидат философских наук заведующий отделом социологии государственного управления Института социологии НАН Николай Щекин.

"9 мая - День Великой Победы - стал религией памяти и храмом нашей совести. По всей республике мы видим неиссякаемый поток белорусских граждан, стремящихся низко поклониться солдатам Красной армии, детям войны и труженикам тыла, которые восстановили из руин любимую страну. Надо констатировать, что на современное поколение белорусов возложена тяжелая миссия - защитить завоевания Великой Отечественной войны и отстоять честь и достоинство страны. Именно Беларусь в XXI веке в мировом сообществе олицетворяет свободу и независимость, демонстрирует приверженность своим христианским и общечеловеческим ценностям и историческим традициям, - отметил аналитик. - Нам уже никогда не забыть детский концлагерь Красный Берег, Освенцим, Хатынь, Тростенец. Память о миллионах жертв во имя спасения будущих поколений делает белорусский народ справедливее, добрее, совестливее, более стойким перед новыми вызовами".

По его словам, Великая Отечественная война - это стальной стержень белорусской государственности, ее суверенности. "Глубоко символично, что в Год народного единства День государственных символов и День Победы слились воедино, обозначив силу белорусской нации и незыблемость ее приоритетов в развитии. Очевидна роль первого Президента Александра Лукашенко в сохранении сакрального для всех нас праздника и создании новых национально-исторических традиций, характеризующихся своей народностью, - уверен Николай Щекин. - Сегодня государственный терроризм коллективного Запада, шантаж, санкции нацелены на уничтожение белорускости как цивилизационно-культурного феномена. Проект "убить Президента", а следовательно "убить Беларусь" провален. В мире не было еще такого исторического опыта, когда государство безоговорочно встало на защиту своей памяти и одержало победу. Одновременно и белорусский народ защитил своего первенца - белорусскую государственность. Единство духа, веры, прочтение своей традиции и взгляда в будущее подтверждает истину: белорусский народ - народ победитель".

Эксперт считает, что Беларуси еще придется многое пережить и переосмыслить. "Но одно останется неизменным - свобода, выразившаяся в Великой Победе, и суверенность, зародившаяся в неумолимом стремлении наших дедов и бабушек очистить от нечисти родную землю. Сейчас каждый из нас проходит момент истины. Выбор может быть только один - остаться человеком, гражданином и достойным наследником великого прошлого", - резюмировал Николай Щекин. -0-

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