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30 ноября 2020, 11:54

Щекин: вся истерия вокруг Беларуси - это политическая ширма

Николай Щекин. Фото из архива "СБ. Беларусь сегодня"
Николай Щекин. Фото из архива "СБ. Беларусь сегодня"

30 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Вся истерия вокруг Беларуси - это политическая ширма, прикрывающая попытки внешних сил по захвату власти в стране. Такое мнение корреспонденту БЕЛТА высказал кандидат философских наук, доцент, заведующий отделом социологии государственного управления Института социологии НАН Николай Щекин.

"Чем дальше исторически мы отдаляемся от 9 августа, тем осмысленнее воспринимаем произошедшее, а также новые факты поствыборного периода. Данные спецслужб, обнародованные Александром Лукашенко, одних шокировали, других заставили задуматься, иных привели в растерянность. В целом общие контуры варшавско-вильнюсского сговора по сценарию спецслужб США и их партнеров по свержению власти Беларуси стали очевидными и неоспоримыми", - полагает Николай Щекин.

По его мнению, ситуация в мире более чем взрывная. "Во Франции и Польше, Великобритании, Дании, Болгарии, Италии и других странах растет недовольство, бесконечные уличные демонстрации и жесткие столкновения с бескомпромиссным подавлением со стороны полиции с требованием смены власти, политический беспредел, беззаконие, рассовая дискриминация в США, граждане без гражданства в Прибалтике... Плюс COVID-19, тайну появления и распространения которого никто не может или не хочет раскрыть, управляемый хаос в миграционной политике, мировой экономический спад, - отмечает аналитик. - Нельзя не учитывать перманентные военные провокации, карта мира превратилась в мировую карту боевых действий. Все это итоги тридцатилетнего доминирования западной цивилизации. Убивать в интерпретации Запада стало правовой нормой. Возникает вопрос, насколько международное право может поставить заслон хаосу и бесчинствам западных элит и спецслужб?"

Николай Щекин считает, что Беларуси нельзя рисковать своим существованием.

"Если выбирать между международными правом и сохранением нации, то считаю выбор очевиден - суверенитет и независимость страны. Вся истерия вокруг Беларуси - это политическая ширма, прикрывающая причинно-следственную связь и целеполагание по захвату власти в стране и созданию плацдарма для продвижения своих геополитических сетевых и корпоративных частно-государственных интересов. Введение новых санкций против нашей страны говорит об отсутствии эффективного инструмента для налаживания диалога со стороны Запада, а также нежелания менять конфронтационную и деструктивную повестку дня, - делает вывод кандидат философских наук. - В международной политике двойные стандарты являются нормой. Поэтому шаги, предпринимаемые Президентом и в целом страной по стабилизации внутриполитической обстановки, аргументированно оправданы и своевременны. Нацеленность на общенациональный диалог не является панацеей. На модернизации Конституции жизнь не заканчивается. Логика исторических событий подсказывает, что впереди новые не менее интересные разоблачения с конкретной фактологией, но также и выводы".

По словам Николая Щекина, следует создавать нетривиальные методы по защите своих национальных интересов во всех сферах жизнедеятельности государства, с использованием ресурсов различной природы - "от психоэмоциональных до материальных, от интеллектуальных до физических. Эта задача должна стать общегосударственной и носить упреждающий характер".-0-

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