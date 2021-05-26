Щекин: выступление Президента - это не только обращение к белорусам, но и призыв к Западу одуматься

26 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Выступление Александра Лукашенко следует расценивать не только как обращение к белорусам, но прежде всего как призыв к Западу одуматься и начать говорить со всем миром в диалоговом формате. Так корреспонденту БЕЛТА прокомментировал встречу Президента с парламентариями, членами Конституционной комиссии и представителями органов государственного управления заведующий отделом социологии государственного управления Института социологии НАН кандидат философских наук Николай Щекин.

"Выступление Президента расставило все точки над "i". Он раскрыл все карты и сбросил занавес с политических игр коллективного Запада. Из первых уст мы услышали реальное положение дел вокруг спланированной западной провокации. Действительно, ни одна страна в мире не сталкивалась с таким беспрецедентным давлением и многоуровневым террором. Недопустимое поведение Запада, идущее вразрез со всеми международными нормами, ставит его вне закона и делает изгоем в мире, - убежден аналитик. - Президент призвал Запад остановиться в своей разрушительной политике, пока не поздно. Беларусь в свою очередь всегда проявляла доброжелательность и миролюбие. Президент в данной спланированной провокации Запада действовал в рамках закона, и главной целью было сберечь людей. Сегодня важно, чтобы белорусское общество было единым и смогло мобилизоваться перед угрозами, чтобы не стать полигоном либо экспериментальной площадкой, тараном против России".

Николай Щекин обращает особое внимание на слова Президента о том, что главной задачей глава государства считает сохранение страны для будущих поколений.

"Президент призвал вертикаль власти работать на упреждение и с максимальным эффектом, подчеркнув, что инициированный референдум по обновленной Конституции пройдет в соответствии с законами страны и станет образцом демократии. Считаю, что выступление Александра Лукашенко следует расценивать не только как обращение к белорусскому народу, но прежде всего как призыв к Западу одуматься и начать говорить со всем миром в диалоговом формате. Диалог в данном случае может быть только на равных. Понятно, что риски очень высоки и вполне реалистичны. Но монолитность белорусского народа, его единство с Президентом - это единственный способ выстоять и дать отпор агрессии со стороны недоброжелателей", - отметил он.

Эксперт считает, что беспрецедентное давление с многоуровневой системой террористических механизмов, с которым столкнулась Беларусь, является для всех экзаменом на выдержку и природную белорусскую мудрость. "К слову сказать, Александр Лукашенко никогда не боялся открыто говорить о проблемах и наболевших вопросах, одновременно предлагая пути их решения. Вызов нам брошен. Беларусь его приняла. Глава государства ответил", - резюмировал аналитик. -0-

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