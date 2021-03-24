Щекин: Запад начал не просто пересматривать историю, а вмешиваться в национальные коды народов

24 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Запад начал не просто пересматривать историю, а вмешиваться в национальные и культурные коды народов. Такое мнение высказал заведующий отделом социологии государственного управления Института социологии НАН кандидат философских наук Николай Щекин в программе "ОбъективНо" на телеканале ОНТ, передает корреспондент БЕЛТА.

"В мире уже много лет, десятилетия, проводится политика ревизионизма. Чтобы прикрыть свои преступления, Запад начал не просто пересматривать историю, а вмешиваться в национальные и культурные коды стран. Беларусь, пожалуй, единственная страна на постсоветском пространстве и в Восточной Европе, которая действительно идет путем исторической правды", - убежден Николай Щекин.

Ученый также считает, что "итоги Великой Отечественной войны надо закрепить законодательно и конституционно, чтобы потом ни у кого не было желания их поменять".

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