Щекин: Запад стал применять инверсионные методы по разрушению Беларуси

5 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Коллективный Запад стал применять инверсионные методы по разрушению Беларуси. Таким мнением с корреспондентом БЕЛТА поделился кандидат философских наук заведующий отделом социологии государственного управления Института социологии НАН Николай Щекин.

"Резонансное выступление Президента на торжественном собрании, посвященном Дню Независимости, и речь у Кургана Славы окончательно развенчали миф о дружелюбии западной демократии, а также раскрыли некоторые задействованные элементы гибридной войны, проводимой против Беларуси. Красные линии постепенно переходят в линии враждебности и позиционного противостояния. Коллективный Запад стал применять инверсионные методы по разрушению страны, - отметил аналитик. - Суть их заключается в политике изматывания посредством постоянного раскручивания механизма насаждения гражданского неповиновения, религиозной и национальной ненависти, плюс ведение подрывной деятельности с формированием комплексной системы функционирования террористических ячеек в обществе с одновременно расширяющейся по периметру границы военной угрозы. Надо признать, давление на страну, ее граждан и лично Президента все более усиливается по мере сужения реальных возможностей государственного переворота. Более того, санкционное давление не принесло желаемых результатов, то есть ухудшения экономической ситуации в стране и роста недовольства населения не произошло".

По словам Николая Щекина, вполне логичным является применение Беларусью тактики ответных точечных действий на упреждение (дипломатические, экономические и идеологические, а также разведывательного и оборонительного характера), проведение превентивных мероприятий по обнаружению скрытых так называемых отрядов гражданской обороны, организующих террористическую деятельность.

"С сожалением надо признать, что такие страны, как Литва, Польша, США, Украина, Германия, считающие себя светочами демократии, но по сути продвигающие идеологию нацизма и террора, стали координаторами террористических "спящих" ячеек и насильственной смены власти путем террора. Размышляя над выступлением Президента и анализируя факты, волей-неволей приходишь к устойчивому мнению, что есть большая вероятность того, что преступный сговор политических элит и спецслужб этих стран ведет не просто к дестабилизации обстановки в регионе, но прежде всего закладывает основы зарождения "европейского талибана", - полагает эксперт. - Следовательно, территория Беларуси выбрана в качестве отработки системы создания квазигосударств с управляемой разветвленной сетью террористических и неонацистских ячеек и кланов. Коллективный Запад навязывает Беларуси сирийский сценарий с элементами украинского ультранационализма и нацизма, а также религиозного раскола, в том числе с помощью миграционного хаоса, как универсального механизма дестабилизации общества. Скандальный факт с попыткой устранения белорусского журналиста - это старая и организационно отработанная традиция спецслужб западных стран. К слову сказать, время совпадения активизации внутренних врагов и многонационального учения НАТО, стартовавшего в Одессе, не является случайным. В данном контексте позиция политического руководства Украины недопустима для братского народа, близорука, утопична и опасна в своих ожидаемых результатах".

Николай Щекин в этой связи ожидает и призывает готовиться к усилению информационной войны через соцсети. "Также через них будут предприняты попытки вербовки новых коллаборантов и насаждения экстремистской идеологии с одновременной попыткой расшатать систему государственного управления. Поэтому состоявшаяся встреча Александра Лукашенко и секретаря Совета безопасности России Николая Патрушева стала важным этапом в укреплении взаимодействия и усилении эффективности в области безопасности, обороны и сотрудничества в военно-технической сфере. В данном контексте Союзному государству необходимо создать общую картину будущего с четкими правилами и принципами развития с новой долгосрочной стратегией", - подытожил аналитик.-0-