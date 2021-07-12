Щекин: западноевропейские ценности стали для всего мира токсичны и губительны

12 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Западноевропейские ценности стали для всего мира токсичны и губительны. Таким мнением с корреспондентом БЕЛТА поделился кандидат философских наук заведующий отделом социологии государственного управления Института социологии НАН Николай Щекин.

"Политическое диссидентство стало характерной чертой элит западноевропейских стран. Политики и финансовые круги на Западе практически поставили в безвыходное положение свои народы, загнав их в полную зависимость от своих авантюрных решений, лишив их социальной альтернативы и гарантий. Мы являемся свидетелями не просто переписывания истории этих народов, но прежде всего новой кодификации, в основе которой бесцельность жизни, потребительское отношение к окружающему миру, ненависть, расовая неприязнь, национальное унижение, религиозный беспредел. Миграционный хаос стал универсальным механизмом XXI века по разрушению цивилизационно-культурных основ жизнедеятельности государств. Беларусь одна из немногих стран в мире, которая не ввязалась ни в одну политическую аферу коллективного Запада, тем самым сохранив, с одной стороны, баланс доверия власти и граждан, с другой - обеспечила безопасность по всему внешнеполитическому контуру взаимодействия", - отметил аналитик.

В связи с этим Николай Щекин полагает, что Беларусь со своими традиционными ценностями и исторической памятью - одна из главных мишеней для коллективного Запада.

"Беларусь стала своего рода альтернативой западному образу жизни, что, естественно, является угрозой политическим элитам западноевропейских стран, так как раскрывается миф и лицемерие о свободе и демократии. Сегодня белорусское общество столкнулось с нетривиальной проблемой появления экстремистски настроенных групп, цель которых - запугивание патриотично настроенных граждан, шантаж, дестабилизация обстановки в стране. Это один из элементов гибридной войны с учетом специфики развития общества, - подчеркнул эксперт. - Цель одна - расшатать не только систему государственного управления, но и посеять панику, сомнения в головах людей, то есть произвести своего рода зомбирование посредством информационных фейков и подмены понятий, через опорочивание граждан и их семей. Предпринимаемые попытки развернуть систему внутреннего терроризма, действуя непосредственно в "индивидуальном" формате (третирование знаковых граждан и их запугивание вплоть до физического устранения), - одна из немногих возможностей довести общество до состояния управляемого хаоса с последующим выходом на националистические лозунги и идеи".

Николай Щекин уверен, что в этом контексте необходимо быть готовым к вероятным провокациям на религиозной и национальной почве. "К опасности внутреннего терроризма в Беларуси надо подходить серьезно и недвусмысленно. Именно поэтому вступивший в силу закон "Об изменении законов по вопросам противодействия экстремизму" своевременен, что позволяет ставить жесткий заслон внешним и внутренним деструктивным силам и препятствовать вовлечению части населения в несанкционированные массовые мероприятия, - сказал эксперт. - Нам пытаются навязать идеологию так называемой демократической вседозволенности без правил, одновременно продвигая идеи западной толерантности, хорошо скрывающие колониальный метод захвата стран и уничтожение суверенности с последующим переформатированием национально-культурного кода белорусского народа. Западноевропейские ценности стали для всего мира токсичны и губительны. Мы отстояли свою независимость, но в то же время сама борьба за национальные интересы и суверенитет будет длительной и изнурительной. Единство общества и монолитность системы государственного управления - обязательные условия сохранения страны и ее будущего".-0-