Щекин: западные элиты и спецслужбы озверели в достижении своих эгоистических целей

26 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Политические элиты и спецслужбы Запада озверели в достижении своих эгоистических целей. Такое мнение корреспонденту БЕЛТА высказал кандидат философских наук заведующий отделом социологии государственного управления Института социологии НАН Николай Щекин.

"Наша страна оказалась под сильнейшим прессингом и геополитическим ударом коллективного Запада. Планируемые спецслужбами США убийство Президента и государственный переворот расставил все точки над "i". Все договоренности в мире разрушены. Посредством терроризма Запад пытается уничтожить нашу страну, выбрав в качестве цели Президента, как гаранта стабильности, мира и независимости страны. Обнародованные Президентом подробности о попытке госпереворота (участниках, их методах и планах и предполагаемых действиях по отношению к национальному лидеру и его семье) шокировали белорусскую общественность и всех здравомыслящих людей в мире. В этой связи анонсированный Александром Лукашенко декрет о наделении чрезвычайными полномочиями Совета безопасности является началом, отправной точкой комплексных мероприятий по формированию системы стратегического планирования безопасности Беларуси", - подчеркивает Николай Щекин.

По его словам, озвученные главой государства решения относительно безопасности страны не противоречат Конституции. "Более того, вырабатываемый Президентом механизм по сохранению суверенитета является инновационным и вполне прогрессивным, он в обязательном порядке с учетом реальной ситуации должен быть отражен в проекте обновленной Конституции. Пренебрегать стратегией нельзя. Страна столкнулась с новой реальностью, и мы все, не замечая того, начали жить уже по новым навязываемым нам "правилам выживания", - рассуждает эксперт. - Политические элиты и спецслужбы Запада озверели в достижении своих эгоистических целей. Считаю, что все, кто участвовал в проекте расправы над главой государства и его семьей, должны понести самое жесткое наказание. В противном случае весь белорусский народ окажется заложником своих иллюзий и разменной монетой в руках западных спецслужб в захвате власти. Надо понимать, что сами террористические акты относительно глав государств всегда зарождались в уличных экстремистских беспорядках. Мирных протестов не существует. Это как спусковой механизм в планах по устранению власти. Поэтому все провокаторы и протестуны должны быть зачищены, улицы освобождены от них, а беглые должны ответить по закону".

"15 марта мною было высказано предположение о "том, что готовится комплексная акция по дискредитации Александра Лукашенко и в целом власти". Но в то время мало кто мог предположить, что спецслужбы некоторых западных стран уже определили в своих планах физическое устранение Президента и всех высших должностных лиц и как результат развязывание гражданской войны с последующим вводом натовских войск и установлением власти фашиствующих националистов. Александр Лукашенко для коллективного Запада оказался непредсказуем в своей патриотичности, честности, порядочности и преданности белорусскому народу. Президент всегда на передовой и появляется там, где наиболее нужен людям. Прагматизм, стратегическое планирование, любовь к стране, трепетное отношение к судьбе республики определяют все действия главы государства. Уверен, в ближайшее время мы станем свидетелями многих его решений относительно защиты Беларуси от "ползучей интервенции" Запада", - отмечает Николай Щекин.

Он считает, что встреча Александра Лукашенко и Владимира Путина в определенном смысле стала ярким сигналом для всех недоброжелателей. "Согласование экономических программ, проектов в сфере безопасности и энергетического развития, то есть с выходом на решения насущных проблем граждан стало востребованным фактом развития Беларуси и России. Россия остается основным и единственным надежным партнером в рамках союзнических отношений, - уверяет аналитик и призывает не самоуспокаиваться. - Впереди нас ожидают непростые времена. Схватка за Беларусь только начата. В ближайшие месяцы мы должны быть готовы к следующим событиям: первое - информационной войне; второе - шантажу власти со стороны Запада (США, Польши, Литвы, Украины); третье - провокациям, связанным с религиозным и национальным вопросами; четвертое - попытке в очередной раз вывести людей на улицы под любыми предлогами; пятое - прямым угрозам в адрес граждан, поддерживающих Президента. Белорусскому народу пора осознать всю трагичность и опасность сложившейся ситуации. Уверен, что под теми, кто угрожает расправой над детьми, должна гореть земля и их "мечты" могут быть только в пределах тюремной камеры. Вседозволенность приводит к историческим трагедиям. Высший приоритет - сбережение народа и сохранение суверенитета". -0-