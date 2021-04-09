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09 апреля 2021, 16:47

Щекин: зарубежное финансирование партий недопустимо и угрожает национальной безопасности

Николай Щекин. Фото из личного архива
Николай Щекин. Фото из личного архива

9 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Зарубежное финансирование политических партий недопустимо и угрожает национальной безопасности, в основе партийной деятельности должны лежать государственные интересы. Об этом корреспонденту БЕЛТА заявил заведующий отделом социологии государственного управления Института социологии НАН кандидат философских наук Николай Щекин, комментируя сегодняшнее совещание у Президента по вопросам деятельности в стране политических партий.

"На совещании Александр Лукашенко предостерег всех от спекуляций и искусственного подхода в партийном строительстве. Надо понимать, что политическая деятельность, как и партийная, - это особая сфера государственно-общественного развития. Любое общество и государство должны быть морально готовы. Также следует учитывать историческую традицию партийного строительства. В этой связи требование главы государства относительно партийной трансформации - эволюционность, естественность, общественная востребованность и безопасность - являются реалистичными", - отметил Николай Щекин.

Завотделом социологии считает, что все партии должны быть национально ориентированы и отвечать интересам белорусской модели развития.

"Всем нам важно осознать, что партийная система, как и вся власть, должна быть от народа и для народа. К сожалению, в мире за последние 30-40 лет сложилась порочная практика партийной деятельности. В большинстве стран партии себя дискредитировали, так как стали инструментом лоббирования интересов транснациональных корпораций и спецслужб, военно-промышленных комплексов и финансовых, банковских кругов. Более того, партии зачастую втягиваются в коррупционные схемы. Поэтому полностью поддерживаю Президента, требования которого для партий простые, но предельно жесткие - открытость, широкая представительность, законность, - подчеркнул Николай Щекин. - Традиции партий XX века ушли в прошлое. Сегодня партии - это своего рода образовательные площадки по формированию кадрового корпуса для страны, то есть выявления патриотично настроенных молодых талантливых управленцев. Именно партии должны взять на себя работу по запуску социальных лифтов. Партии должны стать своего рода школой жизни для желающих работать ради страны. Главный вопрос - интересы страны и общества. Партийная реформа ради реформы никому не нужна. И в данном смысле принцип "не навреди" актуален".

По мнению аналитика, структура общества и экономики Беларуси такова, что просто технически перенимать международный опыт будет для всей страны губительно.

"Надо учитывать реалии социального организма страны. Прежде чем выстраивать новую партийную систему, необходимо изучить и провести социологические замеры современного состояния общества и ответить на ряд вопросов. Какова общественная востребованность в партийной деятельности? Какова электоральная группа? Что из себя вообще представляет общественный организм современной Беларуси? Важным вопросом, который сегодня был сформулирован Президентом, является финансирование. Уверен, весь белорусский народ поддержит Александра Лукашенко в том, что зарубежное финансирование недопустимо и угрожает национальной безопасности. В основе партийной деятельности - государственные интересы. Партийное переформатирование не должно погубить белорусскую государственность, - сказал Николай Щекин. - В очередной раз мы все стали свидетелями выполнения решений VI Всебелорусского народного собрания. Президент держит свое слово и в свойственной ему манере, основательности в подходах к решению любого вопроса исходит из интересов каждого гражданина и всего государства в целом".-0-

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