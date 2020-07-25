Щеткина: белорусские женщины благодарны государству за мудрую семейную политику

25 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусские женщины благодарны государству за мир, мудрую семейную политику. Такое мнение сегодня журналистам высказала председатель Белорусского союза женщин Марианна Щеткина, передает корреспондент БЕЛТА.

Марианна Щеткина отметила, что женщины играют значительную роль в развитии страны. Они широко представлены в местных органах власти, в парламенте. Свой вклад в закреплении этой тенденции вносит и БСЖ. "Предложения Белорусского союза женщин всегда учитываются при разработке программных документов, нормативной правовой базы. Мы благодарны государству за мир, семейную политику. Беларусь - это наш дом, здесь наша судьба, судьба наших детей и внуков. От нас зависит, как мы будем жить", - подчеркнула она.

Сегодня в Минске чествовали победительниц ХII Республиканского конкурса "Женщина года - 2019". Лучшими в пяти номинациях признаны 38 белорусок. Марианна Щеткина обратила внимание, что в этом году церемонии предшествовало награждение женщин-медиков. БСЖ отметил их самоотверженную борьбу с коронавирусом. Она напомнила, что в апреле союз женщин запустил акцию "Марафон поддержки" и открыл благотворительный счет, средства которого предусмотрены для помощи медицинским работникам и конкретным медучреждениям, больницам сестринского ухода, нуждающимся семьям медиков. Проект поддерживают другие общественные организации, бизнес-сообщество, неравнодушные белорусы.

Министр здравоохранения Владимир Караник, из рук которого получили награды победительницы конкурса в номинации "Материнская слава", после вручил благодарность ведомства уже Марианне Щеткиной - за активную помощь в борьбе с коронавирусом.-0-