Щеткина: белорусы найдут правильное решение и обязательно будут вместе

17 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусы найдут правильное решение и обязательно будут вместе, заявила участница женского форума "За Беларусь", председатель Белорусского союза женщин Марианна Щеткина, передает корреспондент БЕЛТА.

"Мы живем на этой земле, здесь живут наши семьи и дети. Всякое бывает в жизни. В каждой семье, как и в нашей большой, бывают разные ситуации, но мы все равно найдем решение и обязательно будем вместе", - сказала Марианна Щеткина.

Председатель БСЖ подчеркнула: "Если кто-то рассчитывает, что Беларусь растянут на разные кусочки, на то, что наша молодежь, специалисты уедут и оставят свою страну - никогда. Нам дорога наша страна, мы будем ее отстаивать и никому не отдадим".-0-