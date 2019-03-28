Щеткина: бизнесу и государству важно объединить усилия для достижения Целей устойчивого развития

28 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Государство, бизнес и общество должны работать вместе для достижения Целей устойчивого развития в Беларуси, сообщила сегодня национальный координатор по достижению ЦУР, заместитель председателя Совета Республики Марианна Щеткина на открытии первого форума импакт-инвестиций (инвестиций социального воздействия), передает корреспондент БЕЛТА.

Марианна Щеткина отметила, что сегодняшний форум стал продолжением первого Национального форума по устойчивому развитию Беларуси, где также поднималась тема участия предпринимателей в социальных проектах. "Мы знаем 17-ю цель - партнерство: ничего нельзя сделать, если не будем вместе. Государство, бизнес и общество должны работать в одном направлении, - считает она. - Социальные проекты не дают краткосрочной отдачи вложенных финансов, но они являются необходимой платформой для развития, повышения имиджа. Для любой крупной компании это имиджевые инвестиции, поддержка своего бренда".

Устойчивого развития, высокого качества жизни невозможно достичь без хорошей экологии, равных условий для всех жителей, заинтересованности гражданского общества. "Главный принцип - никого не оставлять в стороне", - добавила Марианна Щеткина.

Национальный координатор рассказала о шагах, которые предпринимает правительство для достижения ЦУР, нормативных правовых актах, дальнейших мероприятиях, направленных на развитие регионов, особое внимание уделив вопросам социальной ответственности.

Первый форум импакт-инвестиций проходит при поддержке Программы развития ООН, в нем принимают участие более 300 человек. Его цель - придать импульс росту инвестиций социального воздействия и способствовать более активному вовлечению бизнес-сообщества в достижение Целей устойчивого развития (ЦУР). Здесь представлены зарубежная практика инновационных технологий финансирования ЦУР, особенности рынка импакт-инвестиций - коммерческой индустрии решения задач устойчивого развития.

Дискуссионная площадка собрала представителей бизнес-сообщества, государственных органов управления, международных партнеров и экспертов, финансовые институты, инвестиционные агентства, общественные организации. Презентованы инвестиционные возможности по четырем направлениям, рекомендованным для Беларуси миссией ООН и одобренным правительством. В их числе переход к инклюзивному и устойчивому росту, ориентация на будущие поколения, цифровые трансформации и социальные инновации, гендерное равенство в обществе.-0-

Фото Егора Павлющика