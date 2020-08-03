Щеткина: делая выбор, отключите эмоции, живите в реальном мире

3 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Воздействовать на эмоции такой значительной части электората, как пенсионеры, пытаются многие кандидаты на пост главы государства, но оценивать надо не слова и обещания, а реальные дела и программы, в которых есть понимание механизмов пенсионной системы и перспективная стратегия. Такое мнение корреспонденту БЕЛТА высказала председатель Белорусского союза женщин, руководитель представительства Постоянного комитета Союзного государства в Минске Марианна Щеткина.

"Ни один кандидат во время предвыборной кампании не обходит тему пенсий, и это понятно. В социологии есть такое направление - социальное управление, когда надо воздействовать на систему ценностей людей, чтобы привлечь их на свою сторону. А 2,5 млн пенсионеров - это серьезный сегмент населения. Чем их заинтересовать? Конечно, пенсиями. Но если не знаешь предмет, не надо пускаться в популистские обещания, как это делают некоторые кандидаты. Софокл сказал: "Много говорить и много сказать не есть одно и то же". То, что на увеличение пенсий пойдут бюджетные средства за счет отказа от каких-то массовых мероприятий, это просто пустые слова. Заявляющие подобное, судя по всему, просто не вникли в то, что из себя представляет пенсионная система", - считает Марианна Щеткина.

В Беларуси действует солидарная (распределительная) пенсионная система: поколение, которое работает сегодня, содержит тех, кто вышел на пенсию. "Но из этого вовсе не следует, что "пенсии платит не государство". Именно государство строит пенсионную систему и берет на себя гарантии по выполнению взятых обязательств. Нельзя недооценивать роль, которую играет государственная система в том, чтобы получали соцподдержку семьи с детьми, шло строительство жилья и при этом с ростом зарплат повышались доходы пенсионеров. Кстати, средний размер пенсий по возрасту на 1 июля составлял Br473. И никогда не было нарушений сроков и размеров выплат", - сказала Марианна Щеткина.

Пенсионная система зависит от четырех основных факторов: социально-экономического положения, демографической ситуации, фонда оплаты труда по республике, налогообложения. И нельзя не учитывать их взаимосвязь.

"Когда кто-то заявляет, что он знает, как увеличить пенсии, да еще в несколько раз, то сразу возникает вопрос: какой механизм? Во всем мире есть два способа увеличения пенсии: либо уменьшить количество пенсионеров, либо увеличить суммы, которые будут направлены на пенсионные выплаты", - отметила Марианна Щеткина.

Конечно, было бы хорошо, если бы на одного пенсионера приходилось три-четыре, а лучше пять работающих. Но сегодня у нас эта цифра не превышает двух - в среднем в Беларуси 1,7 работающих на одного пенсионера. То есть нагрузка, которая ложится на трудящихся, достаточно большая. Быстро уменьшить количество пенсионеров можно только за счет резкого повышения пенсионного возраста. Но этот вариант нам не подходит.

Если говорить про второй способ, то есть увеличение средств, которые направляются на выплату пенсии, то здесь самое логичное решение - повышать зарплаты. И эта задача всегда стоит перед государством. "Если сравнивать 2015 и 2020 годы, то все, что было прописано в программе главы государства по увеличению зарплат и легло в целевые программы правительства, - все выполнено, - подчеркнула Марианна Щеткина. - Работа по повышению доходов населения ведется системно: каждый январь устанавливаются размеры минимальной заработной платы, ежеквартально пересматриваются бюджет прожиточного минимума и минимальные потребительские бюджеты. Каждый год, когда формируется расходная часть бюджета внебюджетного фонда социальной защиты населения, всегда оценивается, как будет расти зарплата, и планируется повышение пенсий и возможные сроки. То есть это большая кропотливая работа. Для управленца всегда важна функция прогноза. Не бывает спонтанных решений".

Можно порассуждать о формировании и распределении средств пенсионного фонда. Представьте: есть отдельный кошелек, в котором аккумулируются средства на выплату пенсий. Это Фонд социальной защиты населения, который формируется за счет отчислений нанимателей и самого человека от его заработной платы - в размере 28% плюс 1% соответственно. В сельском хозяйстве эти ставки немного снижены - 24% плюс 1%. Из сформированного пенсионного фонда идет распределение выплат пенсионерам. "Что если уменьшить размер выплат работающим пенсионерам? Они получают и зарплату, и пенсию. Но ведь это несправедливо. Люди работают, востребованы как специалисты. Они платят из своей зарплаты отчисления в ФСЗН. А у государства стоит совсем другая задача - организовать все так, чтобы имеющихся средств фонда хватало на выплату пенсий всем", - пояснила Марианна Щеткина.

Или такой вариант - можно убрать льготы. ПВТ сегодня платит в Фонд социальной защиты населения те же 29%, но не от зарплаты конкретного работника, а от размера средней зарплаты по стране. Конечно, в этом случае при формировании доходной части ФСЗН есть выпадающие доходы. "Но здесь нужно грамотно расставить приоритеты: что нужно стране для развития. Если мы говорим о важности развития IT-отрасли, то должны быть льготные условия, в том числе по отчислениям в фонд соцзащиты. Всегда надо выбирать стратегические направления, а не действовать сиюминутно или давать пустые обещания. Все должно быть подтверждено системным подходом. Таков реальный мир, в котором мы живем. Слушая чьи-то слова, нужно отключать эмоции", - сказала Марианна Щеткина.

В заключение она напомнила, что кроме гарантированной государством пенсии есть дополнительная возможность в виде добровольного накопительного страхования. Также иногда в коллективных договорах предусматривается, что если у предприятия большая прибыль, оно может отдельным или всем сотрудникам делать дополнительные отчисления через накопительную систему. "Хорошо бы, чтобы развивалось и корпоративное пенсионное страхование - за этим будущее. А вообще, мы слышали из уст главы государства поручение правительству, что надо идти вперед и развивать пенсионную систему. Но при этом прежде всего надо обеспечить пенсионерам, которые получают свои выплаты по нынешней системе, их доход. Нельзя забывать и о том, что забота о пожилых - это не только гарантированные пенсии, а еще и система здравоохранения, социальных услуг через сеть территориальных центров соцобслуживания населения. Часть бытовых услуг вовсе бесплатная, многие - по низким ценам, доступным для пенсионеров. То есть это комплексная государственная поддержка", - подытожила Марианна Щеткина.-0-