Щеткина: единство общества - фундамент дальнейшего развития

20 марта, Минск /Алина Гришкевич - БЕЛТА/. Наше единство - фундамент развития. Об этом заявила корреспонденту БЕЛТА руководитель представительства Постоянного комитета Союзного государства в Минске, член президиума Белорусского союза женщин Марианна Щеткина в ходе церемонии награждения победителей XIII Республиканского конкурса БСЖ "Женщина года".

Марианна Щеткина уверена, что в стране и обществе должны царить взаимоуважение и взаимопонимание. Взгляды на жизнь могут быть разными, но цели должны быть едины - мир, благополучие и развитие. Она подчеркнула, что белорусские женщины трудятся во всех сферах деятельности, занимают активную жизненную позицию, вносят большой вклад в развитие страны.

"Глава государства Александр Лукашенко постоянно подчеркивает важность сохранения мира и стабильности в стране. Мы видим, что мир очень хрупок. Достаточно одного необдуманного поступка или фразы - и нарушается гармония в семье, обществе, мире, - сказала Марианна Щеткина. - 2021-й - Год народного единства. Наше единство - фундамент развития. Мы не видели войны, не слышали свиста пуль, не хоронили погибших, но мы должны всегда помнить, что если почтить минутой молчания каждого из около 27 млн погибших в годы Великой Отечественной войны, то мир замолкнет более чем на пятьдесят лет".

"Мы должны помнить подвиг советского народа ради настоящего и будущего наших детей и наших стран. Память объединяет, - продолжила она. - Нельзя допустить внешнего вмешательства во внутренние дела государства, военных действий на территории страны, нужно противостоять радикально настроенным силам - это наша общая задача. Об этом мы, женщины Беларуси, говорим с женщинами России. А также о том, что родители в семье, окружение в обществе должны научить детей и молодежь отличать истинные ценности от мнимых, не допускать навязывания чужих лекал. Иноземные менторы раздражают своими претензиями на исключительность и право управлять неоформленными умами. Незваных гостей выставляют из дома, гости с камнем за пазухой сбегают сами при малейшем подозрении в разоблачении".

Руководитель представительства также подчеркнула: "Современный турбулентный период доказал и продемонстрировал важность и необходимость укрепления интеграционных процессов в рамках Союзного государства. И нам, женщинам, в этом процессе отведена ведущая роль - гармонизация процессов, воспитание поколений, обеспечение солидарности во имя сохранения и процветания наших государств. Участие наших женщин в государственной политике, экономике, социальной сфере способствует стабильности процессов. Женщины действуют не только правильно и рационально, но и всегда видят участников совместной деятельности, ценят соратников и единомышленников. 2 апреля - День единения народов Беларуси и России. В этом году праздник обретает особый смысл - мы действительно едины в стремлении сохранить мир, единство, здоровье и братские взаимоотношения наших народов".

"Александр Лукашенко на VI Всебелорусском народном собрании отметил, что настоящее и будущее - в наших руках. Да, оно и в наших женских руках, и мы не допустим посягательств на независимость, выбранный вектор развития и всегда встанем на защиту страны", - обратила внимание Марианна Щеткина. Кроме того, она подчеркнула важность той огромной работы, которую проводит Белорусский союз женщин для единения общества.-0-

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