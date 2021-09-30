Щеткина на встрече женщин Беларуси и России: вместе мы сможем построить безопасное и стабильное будущее

30 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА /. Круглый стол "Женщины за Союзное государство: историческая, культурная и духовная общность народов Беларуси и России"состоялся сегодня в замковом комплексе "Мир", сообщает корреспондент БЕЛТА.

Белорусский и российский союзы женщин обсуждали темы укрепления интеграции, обменялись опытом и представили свои проекты.

Во встрече участвовали представители Постоянного комитета Союзного государства, Парламентского собрания Союза Беларуси и России, Белорусского союза женщин, Союза женщин России, министерств и ведомств. Приветствие участникам направил госсекретарь Союзного государства Дмитрий Мезенцев.

Руководитель представительства Постоянного комитета Союзного государства в Минске, член президиума БСЖ Марианна Щеткина отметила: "Белорусский союз женщин и Союз женщин России подписали соглашение о сотрудничестве. Конечно, мы заинтересованы в том, чтобы будущее наших детей, наших государств, наших народов было стабильным и мирным. Женщины за Союзное государство - в этих словах заключается патриотическое воспитание молодежи, социальная политика, поддержка семьи, духовность, здоровый образ жизни, благополучие семьи и многие другие важные вопросы. Вместе мы сможем построить безопасное и стабильное будущее. Впереди у нас много планов".

На встрече говорилось, что женщины играют огромную роль в укреплении межгосударственных контактов, которые базируются как раз на общих ценностях и традициях.

Выработанные совместно подходы будут озвучены на третьем Евразийском женском форуме.

Делегация Союза женщин России посещает Беларусь 30 сентября - 2 октября. На 1 октября намечен круглый стол в Минской городской ратуше на тему "Социальная политика Союзного государства".-0-