Щеткина: неэффективное использование человеческого капитала приводит к потерям в экономике

4 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Неэффективное использование человеческого капитала приводит к потерям в экономике. Об этом заявила председатель Белорусского союза женщин кандидат социологических наук Марианна Щеткина в пресс-центре БЕЛТА во время очередного заседания проекта "Экспертная среда" - "Перепись населения. Человеческий капитал".

Участники заседания проанализировали предварительные итоги переписи населения, затронув такие тенденции, как урбанизация и внутренняя миграция. Марианна Щеткина обратила внимание, что "во всех государствах ставят проблему того, что неэффективное использование человеческого капитала приводит к потерям в экономике". Чтобы этого не случилось, нужно создавать условия для профессионального роста людей. Сохраняет актуальность и вопрос развития социальной инфраструктуры, особенно на селе. "В Беларуси настолько развито сельское хозяйство. Мы не можем терять эти территории", - подчеркнула она.

Эксперты не склонны к тревожным настроениям по поводу урбанизации Беларуси По данным аналитика Белорусского института стратегических исследований (БИСИ) Николая Сухотского, в 1991 году в небольших деревнях и поселках проживало 3,3 млн человек. Сейчас этот показатель снизился до 2,1 млн.

Вопроса внутренней миграции коснулся и вице-председатель Высшего координационного совета Республиканской конфедерации предпринимательства (РКП) Беларуси, председатель комитета по развитию агропромышленного комплекса РКП Антон Косынкин. Он позитивно смотрит на то, что молодые люди едут в Минск, пытаются реализовать себя. Но убежден, что должен быть и обратный процесс, когда молодежь приезжает в столицу или областной центр, учится, повышает квалификацию, а затем едет в регионы. Для этого нужно создавать на селе условия для работы и жизни, развивать агрогородки. Речь идет о создании комфортных рабочих мест, повышении зарплат минимум до уровня городских, а, может, и выше, пояснил Антон Косынкин. "Сегодня такие возможности есть. В области сельского хозяйства происходит технологическая революция, оно уходит в цифру, мы применяем очень многие IT-решения. Повышается производительность труда, сейчас мы стоим на пороге новых преобразований. Это требует качественно новых работников. Они должны приходить на высокую зарплату, и мы способны ее обеспечить при своей производительности труда", - сказал вице-председатель Высшего координационного совета РКП. Он привел также последние данные индекса делового оптимизма, которые свидетельствуют о востребованности высококвалифицированных кадров.-0-

Антон Косынкин

Эксперты высказались о перспективах изменения пенсионной системы в Беларуси По словам председателя Белорусского союза женщин кандидата социологических наук Марианны Щеткиной, действующая в Беларуси солидарная пенсионная система себя оправдывает.

Малый и средний бизнес не должен ориентироваться только на внутренний рынок - проректор БГЭУ Во время заседания обсуждались возможности для создания новых высокопроизводительных рабочих мест в регионах и роль в этом малого и среднего бизнеса.