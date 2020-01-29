Щеткина о подготовке программы устойчивого развития до 2035 года: надо определить болевые точки

29 января, Минск /Екатерина Кришеник - БЕЛТА/. При подготовке Национальной программы устойчивого развития Беларуси до 2035 года важно определить проблемные сферы, на которых предстоит сконцентрироваться в перспективе. Об этом заявила национальный координатор по достижению ЦУР Марианна Щеткина на встрече в Минске, посвященной долгосрочным приоритетам устойчивого развития Беларуси, передает корреспондент БЕЛТА.

"Нужно вычленить проблемы. Важно, чтобы мы выделили болевые точки, над которыми в первую очередь должна работать наша страна, четко наметили траектории, по которым двигаться", - сказала Марианна Щеткина.

По ее мнению, в числе приоритетов должны быть вопросы демографии, развития зеленой экономики и бизнес-инициатив, решения гендерных проблем. "Например, цифровизация экономики, к которой мы все стремимся, приведет к повышению угрозы кибератак. Роботизация процессов приведет к тому, что многие профессии окажутся ненужными. Значит, нужно вовремя организовать переобучение, подготовить к этим изменениям систему образования. То есть цель номер 4 в списке ЦУР - образование - выходит на передний план", - отметила Марианна Щеткина.

Особое внимание, по ее словам, следует уделить мерам для улучшения демографической ситуации. Беларусь, как и многие страны Европы, сталкивается с проблемой снижения рождаемости, старения населения. По прогнозу ООН, к 2035 году 13% населения будут старше 65 лет. "А это говорит не только о нагрузке на здравоохранение, органы соцзащиты, но и о нестабильности пенсионных систем, о необходимости пересмотра нагрузки на трудоспособное население по содержанию нетрудоспособного. Это тоже комплексная задача", - уверена Марианна Щеткина.

Она подчеркнула необходимость более активного привлечения населения к достижению ЦУР. "Как призывает ООН, нужно мобилизовать всех и везде. Это должна быть широкомасштабная работа. Еще далеко не все в обществе знают, что такое ЦУР, и это предстоит исправить", - сказала национальный координатор.-0-

Фото Оксаны Манчук