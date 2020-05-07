Щеткина о Великой Победе: историю нельзя перекраивать

7 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президиум ОО "Белорусский союз женщин" во главе с председателем Марианной Щеткиной присоединился к акции "Беларусь помнит. Помним каждого", возложив сегодня цветы в мемориальном комплексе "Масюковщина", передает корреспондент БЕЛТА.

"День Победы - самый большой праздник в нашей семье: многие родственники воевали, есть пропавшие без вести. Участник войны Александр Петрович Щеткин - мой свекор, он жив и вспоминает то время практически каждый день. Это боль, огромное горе", - поделилась Марианна Щеткина.

Она отметила, что мемориальный комплекс "Масюковщина" является напоминаем о больших утратах наших соотечественников в период войны. "Это место - напоминание о том, что все можно преодолеть, кроме войны, которая уносит жизни людей. Мы понимаем, что это один из первых концентрационных лагерей, это место захоронения, где, страшно представить, покоятся более 80 тыс. человек. Установлены имена только 10 тыс. То есть 70 тыс. - это чьи-то родственники, отцы, деды, люди, которые сегодня остались только в памяти, но они здесь - в этой земле", - сказала председатель Белорусского союза женщин.

"То, что сюда приходит молодежь, все поколения, - очень важно, потому что люди живут, пока они помнят. А историю нельзя перекраивать, она должна быть такая, как есть. Поэтому мы должны гордиться нашими предками, дедами, отцами, матерями, но при этом сделать для Родины все возможное и воспитать следующее поколение знающим о том, что есть вещи, святые для каждого человека, независимо от национальности, религии, культурных увлечений", - призвала Марианна Щеткина.

Мемориальный комплекс расположен на месте одного из крупнейших на оккупированной территории концентрационных лагерей смерти Шталаг-352. Здесь фашисты применяли особо жестокую систему пыток и унижений человеческого достоинства. Люди содержались в нечеловеческих условиях, в сараях, бараках, конюшнях. Для массово прибывающих военнопленных не хватало места, и многих из них, особенно осенью и зимой 1941-1942 годов, бросали в лагере просто под открытым небом, где они почти сразу же погибали от холода, голода и болезней. С июля 1941-го по 3 июля 1944 года в Шталаге-352 погибли более 80 тыс. солдат и офицеров Красной Армии, попавших в плен, и мирных жителей, согнанных в лагерь из Минска и окрестных деревень. Кроме граждан бывшего СССР с декабря 1943-го по июнь 1944 года в концлагере находились итальянские солдаты и офицеры, сражавшиеся против фашистов на стороне Советского Союза.

Мемориал расположен посреди небольшого соснового парка. К гранитному монументу ведут ступени, в память о погибших горит Вечный огонь. На территории мемориала расположены братские могилы, каждая из которых обозначена мраморной черной плитой. Посреди парка установлена белая ротонда, где под стеклом лежит Книга памяти, в которую занесены фамилии около 10 тыс. бывших узников Шталага-352.-0-

Фото Сергея Шелега