Щеткина: посыл проекта Конституции о сохранении исторической правды важен для будущих поколений

18 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. В представительстве Постоянного комитета Союзного государства в городе Минске состоялось обсуждение изменений и дополнений Конституции Республики Беларусь, сообщили БЕЛТА в Посткоме.

"Внесение изменений и дополнений в текст Конституции - событие важное и своевременное. Мы живем в эпоху политических потрясений и деструктивного воздействия на общество со стороны недоброжелателей не только интеграционных процессов Беларуси и России, но и сотрудничества государств - участников Евразийского союза в целом. Сегодня быть нейтральным, значит, быть равнодушным к происходящему, поэтому в части реализации внешней политики абсолютно справедливо исключаются цели Беларуси сделать государство нейтральным, - рассказала руководитель представительства Постоянного комитета Союзного государства в Минске Марианна Щеткина. - Беларусь - мирная страна, и в проекте отмечено, что Беларусь исключает военную агрессию со своей территории в отношении других государств. Но при этом мы всегда готовы отстоять свою независимость и суверенитет".

Руководитель представительства Посткома СГ считает важным сохранение института президентства. "В непростой период 2020 года именно лидер белорусского государства Александр Лукашенко консолидировал общество и обеспечил в целом защиту государства. Это еще раз доказало, насколько важна личность Президента, его верность стране и народу. При этом предлагается новая глава, определяющая, что высшим представительным органом народовластия является Всебелорусское народное собрание, наделяемое очень большими полномочиями. Это - важный демократический институт", - отметила она.

Марианна Щеткина подчеркнула, что социальная составляющая не только сохраняется, но и значительно усиливается. "Прописаны гарантии для людей с ограниченными возможностями. Большое внимание уделено вопросам семьи, отдельная статья посвящена поддержке молодежи и реализации ее потенциала в интересах общества. При этом прописано, что и сами люди должны вносить посильный вклад в развитие общества и государства, проявлять социальную ответственность. Конечно же, и для нас, и для будущих поколений чрезвычайно важен посыл, что государство обеспечивает сохранение исторической правды и памяти о героическом подвиге народа в Великой Отечественной войне", - добавила она.

Руководитель представительства Посткома СГ констатировала: "Обсуждение проекта Основного закона государства, учет мнений людей - это доказательство открытости и заинтересованности в демократическом развитии страны".-0-