Щеткина: важно не потерять новые поколения из-за угрозы смены ценностных ориентиров

Марианна Щеткина. Фото БСЖ

24 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Важно не потерять новые поколения из-за угрозы смены ценностных ориентиров. Такую точку зрения высказала руководитель представительства Постоянного комитета Союзного государства в Минске, член президиума Белорусского союза женщин Марианна Щеткина, выступая в режиме онлайн на 27-й Международной женской конференции "Восток и Запад встречаются в Санкт-Петербурге", передает корреспондент БЕЛТА. Она обратила внимание, что на мероприятии присутствуют активные, инициативные представительницы из многих государств, деятельность которых направлена на созидание. "Это неравнодушные женщины, меняющие мир к лучшему, которым не все равно, что будет с планетой завтра, что будет с нашими детьми и внуками. Мы приобретаем новых подруг и единомышленниц, понимающих, что сегодня как никогда важно объединиться всем прогрессивным силам, пока не поздно", - сказала Марианна Щеткина. "Мир стоит на краю пропасти, создается впечатление, что пандемия COVID-19 разрушает разум и здравый смысл политических элит ряда государств, а нездоровые амбиции и стремление к власти и захвату территорий двигают войска НАТО на Восток, к западным границам Союзного государства", - подчеркнула представительница Белорусского союза женщин. Она также выразила мнение: "Идет этап раскола. Утрачено доверие между государствами. Мы столкнулись с пандемией. Белорусский опыт без локдауна себя полностью оправдал. При этом женщины активно участвовали в волонтерском движении, не говоря уже о том, что в отрасли здравоохранения работают преимущественно женщины. Спасибо нашим врачам". "Сейчас мы видим испытание мира на прочность. Мы можем потерять новые поколения из-за угрозы смены ценностных ориентиров, - продолжила Марианна Щеткина. - Нас толкают в общество потребления и бездуховности. Инструменты - воздействие социальных сетей, применение научно разработанных поведенческих технологий, манипуляции сознанием людей. Но у нас есть опора - это традиционные ценности, и прежде всего семья, солидарность поколений и историческая память".-0- Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!